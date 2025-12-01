帶領學生從魚塭走進教室 土城國小一堂惜食課

臺南市土城國小為學生規畫一堂食魚的環境教育課，讓學生從桌餐桌開始愛地球，並且從日常生活中，落實永續的精神。

(林祺宏採訪報導)

環境部第三屆首席廚師徵選活動，臺南市土城國小以創意教案「魚樂食光－探索全魚的美味」脫穎而出，榮獲「惜食創意教案組─珍稀食客教案賞」。該教案由校長李貞慧、學務主任林慧清與教師林育正共同策劃，帶領學童從魚塭走進教室，再延伸至餐桌，實踐「吃全魚、吃在地、愛地球」的惜食理念，李校長期許從「一條魚的故事，成就一堂課；一堂課的行動，喚起一座城市的永續意識。」讓孩子從餐桌開始愛地球，從日常行動落實永續精神。

李貞慧表示，教案結合探索、遊戲與實作等多元學習方式，讓孩子認識虱目魚的全魚價值，將環境教育、生命教育與惜食文化融為一體。

主任林慧清說明，學生從小在漁村長大，自小熟悉吃魚文化，團隊以「全魚利用、珍惜食材」為核心理念，讓學生理解每一口食物背後的故事。教師林育正表示，從教案規劃到課堂實踐，看見學生在活動中展現笑容、在分享中體會惜食價值，更加堅定推動惜食教育的信念。