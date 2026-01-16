帶領日本隊登上WBC之巔的那個男人！栗山英樹入選名人堂 最難忘愛徒大谷「那一戰」
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
現任日本火腿首席棒球長（CBO）的栗山英樹，歷經4度候選終於獲得肯定，成為第4位以WBC日本隊總教練身分入選名人堂「專家表彰」項目中的監督，本屆「球員表彰」與「特別表彰」則無人當選。栗山監督也感性表示：「從測試生進入職棒的我，從沒想過能長年留在棒球界。老實說，到現在仍會懷疑，像我這樣的人真的可以進入名人堂嗎？但我把這視為『為了未來的棒球界，你要繼續努力』的訊息。」
球員時期成績並不突出的栗山，更重視與選手之間的溝通，憑藉高超的人心掌握凝聚團隊。札幌巨蛋監督室牆上貼著「真心相信，智慧便會誕生」；接下日本武士隊總教練時，他也在日記寫下：「絕對不要說謊，赤裸地面對，不懂的事就去問選手。」最終，他帶領火腿隊兩度封王，建立長達10季的執教時代。
而栗山監督生涯最大的功績，無疑是培養出「二刀流」的大谷翔平，回憶這位愛徒，他說：「我相信他的能力，但每天都害怕他的身體會因此壞掉。」作為教練，他一生最難忘的時刻，是2016年7月3日對軟銀之戰，大谷以「第一棒、投手」登場，首球開轟，投球8局無失分、10次三振，完美展現二刀流精髓。栗山感動表示：「能親眼見證一個人飛向世界的全過程，是非常珍貴的學習。他至今仍持續做出超越我們想像的事，始終體現著站上世界舞台的浪漫。」
更多FTNN新聞網報導
則本昂大簽約讀賣巨人！放棄旅美計畫留日職 今季目標「重返王座」
則本昂大確定續留日職！轉向國內FA市場 傳已收到多支球隊報價
MLB／今井達也簽約「太空人」！3年約總值最高19.7億元 僅次山本由伸、田中將大
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 4 小時前 ・ 62
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 344
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 18
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 26
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 353
中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算 輝達恐被超車
美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
高鐵車廂噪音轟炸！米可白目擊車長「禮貌勸導反遭飆罵髒話」 怒喊話：禮貌別只留家裡
藝人米可白（趙亦瑄）近日搭乘高鐵時，目睹一名乘客在車廂內大聲交談，經車長出面勸導後，對方卻以粗俗言語回應，引發她對公共空間禮儀的感觸。相關分享曝光後，引起不少網友共鳴，討論公共運輸中的乘客素養與第一線人員處境。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 6
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 88
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 78
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 232
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 31
好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍
民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 224
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 7
MLB》道奇傳與Kyle Tucker達成協議 重磅補強瞄準三連霸
MLB自由球員市場頭號大物Kyle Tucker終於確定新東家。根據《ESPN》報導，Tucker已與國聯強權洛杉磯道奇達成合約協議，將以4年2.4億美元（約新台幣75.6億）加盟，下賽季攜手道奇劍指三連霸。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 3
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 23
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 295
2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天
新的一年到來，12星座也出現新氣象，某些星座在過去幾年，發展相對受限，星座專家Amada老師在節目《命運好好玩》中分享好消息，有3星座將在2026年揚眉吐氣，擺脫衰運，展開大好人生。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言