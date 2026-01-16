帶領日本隊登上WBC之巔的那個男人！栗山英樹入選名人堂 最難忘愛徒大谷「那一戰」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

現任日本火腿首席棒球長（CBO）的栗山英樹，歷經4度候選終於獲得肯定，成為第4位以WBC日本隊總教練身分入選名人堂「專家表彰」項目中的監督，本屆「球員表彰」與「特別表彰」則無人當選。栗山監督也感性表示：「從測試生進入職棒的我，從沒想過能長年留在棒球界。老實說，到現在仍會懷疑，像我這樣的人真的可以進入名人堂嗎？但我把這視為『為了未來的棒球界，你要繼續努力』的訊息。」

廣告 廣告

栗山英樹成為第4位以WBC日本隊總教練身分入選名人堂。（圖／取自WBSC官網）

球員時期成績並不突出的栗山，更重視與選手之間的溝通，憑藉高超的人心掌握凝聚團隊。札幌巨蛋監督室牆上貼著「真心相信，智慧便會誕生」；接下日本武士隊總教練時，他也在日記寫下：「絕對不要說謊，赤裸地面對，不懂的事就去問選手。」最終，他帶領火腿隊兩度封王，建立長達10季的執教時代。

而栗山監督生涯最大的功績，無疑是培養出「二刀流」的大谷翔平，回憶這位愛徒，他說：「我相信他的能力，但每天都害怕他的身體會因此壞掉。」作為教練，他一生最難忘的時刻，是2016年7月3日對軟銀之戰，大谷以「第一棒、投手」登場，首球開轟，投球8局無失分、10次三振，完美展現二刀流精髓。栗山感動表示：「能親眼見證一個人飛向世界的全過程，是非常珍貴的學習。他至今仍持續做出超越我們想像的事，始終體現著站上世界舞台的浪漫。」

更多FTNN新聞網報導

則本昂大簽約讀賣巨人！放棄旅美計畫留日職 今季目標「重返王座」

則本昂大確定續留日職！轉向國內FA市場 傳已收到多支球隊報價

MLB／今井達也簽約「太空人」！3年約總值最高19.7億元 僅次山本由伸、田中將大

