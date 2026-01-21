帶頭對抗少子化 美副總統范斯宣布妻子將生第4胎

美國副總統范斯和妻子烏沙將迎來兩人的第4名子女。美聯社



美國副總統范斯和第二夫人烏沙週二（1/20）宣布，兩人將於今年7月迎接新生兒，而這也是兩人育有的第4名子女。

現年41歲的范斯（JD Vance）和40歲妻子烏沙（Usha Vance）週二透過社群媒體宣布懷孕好消息，預產期是7月底，目前母親和腹中胎兒的狀況良好。發文寫著：「在這段令人興奮又忙碌的時刻，我們特別感謝軍方醫師對我們家庭的傑出照料，同時感謝幕僚成員付出許多，確保我們能同時為國家服務也能和我們的孩子共享家庭生活。」

范斯和烏沙目前育有兩子1女，3人仍相當年幼，年僅6歲的么女米拉貝兒經常被范斯抱在手上出席公眾場合。

美國副總統范斯和妻子已育有兩子一女，最小的女兒米拉貝兒經常被他抱在手上。路透社資料照片

范斯從政以來多次提出對少子化的憂心。他去年3月在一項反對墮胎的場合上發表談話說：「我希望美國有更多嬰兒誕生。」

美聯社報導指出，美國史上鮮少有正副總統在職期間迎接新生兒。上一次被列入歷史記載的是1893年，時任總統克里夫蘭（Grover Cleveland）妻子法蘭西絲（Frances Cleveland）誕下兩人第二個孩子。

值得一提的八卦是，去年9月遭暗殺的保守派政治行動家柯克（Charlie Kirk）遺孀艾瑞卡柯克（Erika Kirk）和范斯夫婦交情頗深。艾瑞卡在去年11月的一項活動上，親密擁抱擔任嘉賓的范斯，並在介紹時稱可從范斯身上看到和她丈夫的相似處。種種舉動被網友質疑，范斯很可能拋棄印度裔髮妻，改和艾瑞卡結婚。

范斯和保守派政治行動家柯克遺孀艾瑞卡的擁抱引起熱議。(右/路透社 左/翻攝YouTube)

