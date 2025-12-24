帶飲料哀悼挨轟！UG董事長低調捐百萬 成「救助金專戶」首筆捐款

▲ 圖／資料照

北捷台北車站、中山站日前發生隨機攻擊事件，嫌犯跳樓身亡，留下謎團待警方釐清。而在這波攻擊中喪命的蕭姓騎士，引來不少民眾紛紛赴事發地送花悼念，包含手搖飲品牌UG董事長鄭凱隆也到場，然而，手上卻提著自家飲料，遭批做宣傳不看場合，引起眾怒。對此，台北市社會局長姚淑文透露，在「1219事件扶助專案」平台開放後，鄭凱隆便提供了首筆善款100萬元，指定捐給蕭男。

爭議後，鄭凱隆召開記者會鞠躬道歉，表示因門市在附近，才順手帶飲料去現場哀悼致意，但不論出發點為何，自己深知此舉不佳，因此願意完全承擔責任，也會深刻反省檢討。

姚淑文則透露，鄭凱隆早在尚未開放社會救助金專戶時，就已經來電關心，當知道蕭男因事故地點因素，無法獲得公共意外責任險理賠，隨即表達捐款意願，之後在周一一早銀行開門後，北市社會局「1219事件扶助專案」就收到100萬的首筆捐款，而這名善心人正是鄭凱隆。

