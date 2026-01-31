帶「台灣1特產」回澳洲 才說一半海關秒放行 她傻眼：熟到不用查

許多來台灣玩的遊客，回國之際都會挑選各類糕點當伴手禮。（示意圖：Shutterstock／達志）

來台灣旅遊的遊客，回國時都會特地到糕點店買特產當伴手禮，例如太陽餅、鳳梨酥、牛軋糖等等。近日就有一名女網友表示，她日前攜帶「1特產」準備返回澳洲，過海關準備申報時，話都還沒說完海關就放行，讓她傻眼，笑說是不是海關太熟了。

這名旅澳台人日前在Threads上PO文表示，近期回到台灣探親、旅遊，準備回澳洲前特地買了鳳梨酥，要分享給澳洲的好友享用，當她下機準備過海關時，對方詢問是否有物品需要申報，她回答「鳳梨酥」，話音未落，海關就馬上收走申報用的小黃卡，直接放她通關。

原PO表示回澳洲的時候，準備申報鳳梨酥，還沒說完海關就放人，笑說是不是熟到不用查了。（示意圖／本報資料照）

原PO當場傻了一下，出關後忍不住笑說「不知道是不是太多人帶鳳梨酥當伴手禮了，海關熟到懶得檢查，直接讓人通過」。

不少過來人紛紛留言：「朋友當時被檢查行李，海關看到鳳梨酥還叫其他同事過來，讓他以為惹上麻煩，沒想到海關是在討論『就是這個牌子比較好吃』，讓朋友哭笑不得」、「我爸入關沒帶食物，海關竟然問怎麼沒帶鳳梨酥」、「當初海關看到我的護照，馬上開口說我怎麼沒帶鳳梨酥」、「之前送一顆佳德鳳梨酥給海關，對方笑得好開心」、「有的海關甚至連鳳梨酥中文都會說了」、「我第一次的時候也是這樣，海關看台灣護照，聽到鳳梨酥直接就歡迎來到澳洲」。

