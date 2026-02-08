帶「日本1伴手禮」被當炸彈！一堆苦主搭機卡關 店家也認了

生活中心／朱祖儀報導

松葉屋羊羹太像炸彈，有旅客在機場因此被攔下。（圖／松葉屋X）

不少人出國都會買伴手禮回來，但沒想到「形狀」也是挑選重點？近日日本和果子老店「松葉屋」表示，因為他們的甜點形狀和「炸彈」太相像，因此有顧客購買後，在機場被攔下來檢查。文章曝光後，也釣出不少苦主表示，「我也被攔下過！」

松葉屋近來在X平台發文表示，許多旅客帶著他們的羊羹搭飛機，但常常被安檢人員誤以為是炸彈（プラスチック爆弾），因此被攔下。原來是因為羊羹是細長固體狀，外層用塑膠膜包裹，封口處還會用繩子纏繞，且通常是好幾塊放在一起，在X光機下看起來和炸彈十分相像，尤其是在國際線過海關的時候，很容易被誤認為危險物品。

帶羊羹過安檢被攔 苦主：一次吃掉8個

不少網友看到後，紛紛分享自己的經歷，「我曾帶著兩條羊羹去搭國際航班，結果被安檢人員攔下盤問，不知道為什麼其中一條被沒收了，可能他們也很好奇羊羹的味道」、「在X光機下，羊羹確實看起來很可疑」、「我也因為帶羊羹被懷疑是炸彈，曾在國際線的安檢被攔下，只好將一盒8個全部吃完。」

還有網友分享電影《終極警探》的畫面，表示松葉屋的羊羹和畫面中C4炸彈，無論是顏色還是大小都非常相似。也有人開玩笑說，「吃下去確實是熱量炸彈」、「算是一種卡路里炸彈吧。」

但除了擔心羊羹被當成炸彈之外，要留意的是羊羹、布丁等食物在過安檢時，也算是膠狀物或液體，若單個包裝超過100毫升或功課，就不能隨身攜帶上機。

