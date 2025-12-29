帶《現金英雄》來台開見面會！李俊昊新劇增重10公斤衝串流排行榜第一

韓星李俊昊日前在台北連續兩天舉辦粉絲見面會，與粉絲近距離互動。同時，他主演的新劇《現金英雄》甫上架串流平台即衝上排行榜第一名，展現超強人氣。李俊昊為了詮釋這部劇中擁有超能力的角色，特別增重10公斤，達到人生體重巔峰的79公斤。這部劇獨特的設定—擁有越多錢就有越強超能力，雖看似無厘頭卻深受觀眾喜愛，上架短短三天便獲得亮眼成績。

《現金英雄》由李俊昊、金慧峻領銜主演。（圖／翻攝Netflix）

在日前的訪問，李俊昊分享了為《現金英雄》增重的經歷，他表示因為劇中飾演超能力者，希望自己的身材看起來更加壯碩，因此同時增加肌肉量和體重，最終達到了79公斤的人生巔峰體重。

廣告 廣告

《現金英雄》的故事設定十分特別，主角身上的錢越多，擁有的超能力就越強大。劇中台詞「這不只單純是錢，這是我從第三金商圈非法高利貸借來最高利息的錢，如果再拖欠的話，我就沒未來了」，揭示了主角面臨的困境。這種「要有錢才能出力」的獨特設定，成功吸引了觀眾的注意，使該劇上架僅三天就空降串流平台韓劇排行榜第一名。

金宰永主演《偶像瘋子》。（圖／翻攝Studio_Genie）

除了《現金英雄》外，另一部值得關注的韓劇是《偶像瘋子》，這部劇同樣討論度超高。由長腿男神金宰永和少女時代成員秀英主演，講述一位迷妹律師為自己喜愛的偶像辯護的故事。劇中，資深「站姐」為了證明捲入謀殺案的偶像清白，親自披上戰袍走進法院。這樣的設定特別容易讓有追星經驗的觀眾產生共鳴，展現了粉絲「拯救偶像，在所不惜」的決心。

更多 TVBS 報導

《公益律師》鄭敬淏對戰「偶像律師」秀英 情侶檔螢幕上演專業對決

直擊／李俊昊當頭家「給你很多錢」！腳傷復健中 求代言台灣珍奶

南韓老年「孤獨死」人數激增！ 陳屍考試院或廢棄鐵皮屋

朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身

