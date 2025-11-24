帶「豬肉草仔粿」返台出事了！陸配挨罰20萬 急向同鄉借錢繳清

黃婦（右）偕同友人到場說明案情並繳清罰鍰。（圖／翻攝畫面）





一名入籍台灣籍的中國籍黃姓婦人，今年6月間從中國返台時，攜帶4片豬肉草仔粿入境，被邊境檢疫單位查獲並依《動物傳染病防治條例》開罰新台幣20萬元，黃婦逾期未繳納，因此案件被移送至法務部行政執行署新北分署執行，經分署人員主動告知並扣押財產後，黃婦了解可能面臨的執行風險後，向同鄉友人借款一次清償完畢。

新北分署指出，這名60多歲黃姓婦人是入籍台灣的中國籍配偶，今年6月間，從中國返台時，因攜帶4片草仔粿入境，經邊境檢疫單位查驗後，發現內餡含有豬肉成分，違反《動物傳染病防治條例》規定，遭裁罰20萬元，黃婦逾期未繳納，因此案件被移送至新北分署執行。

新北分署今年10月間核發執行命令，扣押她銀行帳戶，卻只扣得2730元，另外發現黃婦在老人養護中心任職，準備要對她的薪資債權進行扣押時，黃婦卻提前離職，更發現她名下已無其他可供執行的財產，因此主動聯繫黃婦，要求她提出清償方案。

黃婦坦言，時返鄉探親後受同鄉友人請託攜帶草仔粿回臺，並不知內含豬肉成分，才因而受罰；執行人員則告知，關行政處分已確定，仍須依法履行繳納義務，並提醒若未提出具體清償方案，將持續追查財產並依法採取強制措施。

正在找工作的黃婦，深怕未來新東家得知她的薪水會被扣押，讓新東家印象不佳，因此向同鄉友人籌措款項後，本（11）月14日一口氣繳清全部罰鍰。

新北分署提醒民眾，入境時務必遵守檢疫規定，切勿接受他人請託攜帶來源不明或可能含有動物性成分食品，以免觸法受罰；亦呼籲義務人應儘早面對法律責任，避免因延誤而衍生強制執行與更大的財務壓力。

