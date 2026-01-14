一帶一路再釀禍 泰國高鐵工程起重機倒塌砸列車 至少28死

泰國一項由中國支持的高速鐵路工程今天(14日)發生重大事故，一架大型起重機倒塌，砸中一列客運列車並導致出軌，造成至少28人死亡、數十人受傷。

經法新社查證的現場畫面顯示，斷裂的起重機卡在巨大的混凝土橋墩上，出軌的列車殘骸冒出濃煙。救難人員在泰國東北的呵叻府(Nakhon Ratchasima)搶救受困於傾斜車廂內的乘客。

目擊者密特(Mitr Intrpanya)表示，他聽到一聲巨響，「像是有東西從上方滑落，接著傳出兩聲爆炸」。

這名54歲男子告訴法新社：「我過去查看時，發現起重機壓在一列客運列車上，共有3節車廂。起重機的金屬結構似乎擊中第二節車廂中央，將車廂劈成兩半。」

泰國衛生部發表聲明指出，這起事故已知造成28人死亡，並有64名傷者被送往醫院，其中7人傷勢嚴重。

交通部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)表示，事故列車上共有195人，當局正加緊確認罹難者身分。

事故地點發生點位於一項總投資超過50億美元、由北京支持的高速鐵路工程施工現場。該計畫預計於2028年前完工，連接泰國首都曼谷、寮國並延伸至中國雲南省昆明，是中國「一帶一路」基礎建設倡議的一環。

高鐵工程顧問顧問席拉措(Theerachote Rujiviphat)告訴法新社，負責該路段施工的泰國公司「義大利—泰國發展公司」(Italian-Thai Development)須為這起起重機倒塌事故負全責。

席拉措指出，「這是唯一負責的公司，幾年前在他們負責的工程中，也曾發生過類似事故。」

義大利—泰國發展公司的一名代表則表示，暫時無法回應法新社的置評請求。

泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)表示，必須查明事故原因，並追究相關責任。

他在曼谷對媒體說：「這類事故經常發生。我也聽說同一家公司也涉及過往事故。現在是時候修法，將一再造成事故的建築公司列入黑名單。」

去年8月，1棟位於曼谷的高樓在地震中倒塌，造成約90人死亡，「義大利—泰國發展公司」(Italian-Thai Development)負責人與20多名個人及企業一起遭到起訴。

中國外交部表示，北京正關注這起事故，「高度重視該工程及相關人員的安全」。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上指出，「目前看來，相關路段由泰國公司負責施工」，她並對傷亡表達慰問。(編輯：陳文蔚)