【看見泰國 VisionThai】隸屬中國「一帶一路」計劃的泰國高鐵工地昨日（14日）上午9時發生重大工安事故，呵叻府(Nakhon Ratchasima)西丘區(Sikhiu)施工中的起重機突然倒塌，砸中時速120公里行駛的客運列車，截至今(15)日已傳出32人死亡、3人失蹤、60人受傷。承包商義大利泰工程公司(Italian-Thai Development Plc, ITD)過去一年已發生5起重大工安事故、累計逾百人死亡，總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)昨日視察現場後怒批，「又是同一間公司，是時候修法將屢次肇事的建築公司列入黑名單。」

一帶一路泰國高鐵工程釀32死 義大利泰工程事故頻傳總理怒批（來源：pptvhd36）

廣告 廣告

編號21的特快列車(Special Express Train No 21)載有208名乘客，從曼谷開往烏汶府(Ubon Ratchathani)。起重機倒塌直接砸中列車，三節車廂遭摧毀並起火燃燒，其中2號車廂損毀最嚴重，大部分罹難者被困在被烈焰吞噬、遭起重機壓毀的車廂內。公共衛生部(Public Health Ministry)表示，部分罹難者遺體嚴重燒毀，身分辨識需要三到四天。

根據泰國媒體報導，坐在3號車廂的倖存者素拉蓬(Surapong)頭部受傷縫了11針。他說這是第一次搭火車，原本相信火車最安全，還特地打電話告訴媽媽。「第一次搭火車就差點送命，我發誓再也不搭了。」他回憶聽到震耳欲聾的爆炸聲，「車廂被撕裂，到處都是尖叫聲。」

同一承包商一年5起事故釀逾百死

義大利泰工程公司過去一年已發生多起重大工安事故。去(2025)年3月28日，曼谷30層樓高的國家審計署(State Audit Office, SAO)大樓在緬甸7.7級地震中倒塌，公司總裁普倫猜(Premchai Karnasuta)與22人被控違反建築法規及過失致死。同年3月15日，曼谷Rama III–Dao Khanong 高速公路興建中的橋樑倒塌造成5死27傷，此事故促使政府8月推出「承包商成績單」制度，加強對公共基建項目承包商的監督。（延伸看：泰中高鐵遭全面徹查 與審計大樓倒塌同一承建商引質疑）

2024年一年內，該公司發生三起致命事故，包括3月羅勇府(Rayong)中資鋼鐵廠工地起重機倒塌7死、 8月呵叻府隧道在暴雨中倒塌3死，該隧道與本起事故屬同一高鐵項目、11月北欖府(Samut Sakhon)高架道路工地混凝土樑段與起重機倒塌6死6傷。

總理要求最高賠償與透明調查

總理阿努廷昨日與副總理兼交通部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)前往現場視察。阿努廷下令泰國國家鐵路局(State Railway of Thailand, SRT)與承包商提供最高額度賠償，包括額外財務援助，並指示國鐵局檢討提高賠償措施，確保承包商承擔全部救濟與重建責任。皮帕表示已要求國鐵局進行全面透明調查，防止類似事故再次發生。

中方稱由泰企施工 顧問證實ITD唯一承包商

中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，中方對人員傷亡表示慰問，強調中國政府「高度重視項目和人員安全」，並宣稱「有關工程標段是由泰方企業在施工」。然而中國鐵路設計集團(CRDC)顧問提拉丘(Theerachote Rujiviphat)證實，起重機隸屬義大利泰工程公司，該公司是橋樑項目唯一承包商。

這起事故發生在總金額54億美元的高鐵建設工程第一階段，目標連接泰國曼谷、寮國及中國昆明，預定2028年完工，是中國「一帶一路」計劃在東南亞的重要建設之一。義大利泰工程公司接連發生的工安事故，不僅引發泰國社會對該公司施工能力的嚴重質疑，也讓外界開始檢視這項重大跨國基建項目的安全監督機制是否確實到位。總理要求修法將屢次肇事公司列入黑名單的強硬表態，顯示政府正面臨來自民意要求改革的巨大壓力。

核稿：陳韋如

封面來源：pptvhd36

更多VISION THAI看見泰國報導

曼谷強震就倒一間審計大樓？21億建案、中資承包商惹議

曼谷審計大樓使用劣質鋼材 泰國嚴查中企

