「一帶一路」驚傳貪腐醜聞! 機場建設虛報高價 55人遭尼泊爾起訴

尼泊爾反腐機構近期向法院提交起訴書，指控部分官員在博卡拉國際機場建造期間，與承包建築工作的中國公司合力抬高機場報價並實施貪腐，對總計 55 人提起訴訟。圖為博卡拉國際機場。 圖：翻攝自 @visegrad24 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國持續透過「一帶一路」倡議輸出過剩的基建產能，但相關建設對當事國家可能帶來的債務風險也令許多反對派人士感到擔憂。近期有消息稱，中國企業疑似透過「一帶一路」倡議援助尼泊爾建造機場的機會與尼泊爾官員合作，大幅提升了機場建設的造價。隨後，尼泊爾反腐機構也提交起訴書，向包含中國建設公司人員在內的 55 名人士提起訴訟，準備追究相關人士的責任。

根據《大紀元時報》今 ( 10 ) 日報導，當地時間 7 日，尼泊爾反貪污委員會 ( CIAA ) 向尼泊爾特別法庭提交起訴書，指控部分尼泊爾官員在建造博卡拉國際機場時，與中國中工國際工程股份有限公司聯合操縱招標與材料的採購計畫，導致機場整體建設成本大幅提升，從原先的 1.417 億美元 ( 折合新台幣 44.19 億元 ) 上升至 2.16 億美元 ( 折合新台幣 67.36 億元 )，並向總計 55 人提起訴訟。

該報導指出，博卡拉國際機場是中國「一帶一路」援助建設的項目之一，於 2023 年 1 月正式投入使用，資金的部分則由中國進出口銀行向尼泊爾提供 20 年期貸款。然而，該機場在投入使用後，幾乎無法吸引國際航班駐足停留，微薄的機場收入也讓許多尼泊爾民眾擔憂當局是否有能力償還中國的 20 年貸款。

CIAA 透過起訴書表示，博卡拉國際機場的建設承包商「惡意修改了機場的核定成本估算」，並導致尼泊爾背負了過高的貸款款項，要求法院從 55 名被告中，追回總計 6,300 萬美元 ( 折合新台幣約 19.65 億元 ) 的賠償。

報導稱，尼泊爾抗議人士於今年 9 月成功推翻親中的前總理 K．P．夏爾馬．奧利 ( K.P. Sharma Oli ) 政權，前尼泊爾首席大法官蘇希拉．卡爾基 ( Sushila Karki ) 隨後也出面建立臨時政府，並承諾針對該國的腐敗問題採取「零容忍」態度。該報導認為，尼泊爾當局打擊博卡拉國際機場貪腐問題的行動，可能是臨時政府試圖蟲或公眾信任的舉措之一。

雖然尼泊爾當局已經向 55 名涉及貪腐的官員與中國建設公司人員提起訴訟，但中國外交部仍拒絕承認相關建設案件中存在官商勾結的貪腐問題，強調中工國際在博卡拉機場的建設過程「嚴格執行品質標準」，「博卡拉機場的運行一切正常」。

