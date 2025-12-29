帶「錫」盤子赴中朝貢卻換軍演？林楚茵諷蔣萬安：被騙了

政治中心／劉宇鈞報導

林楚茵認為，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平，溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣。（圖／林楚茵辦公室提供）

台北市長蔣萬安才在雙城論壇高倡和平，中共解放軍東部戰區今（29）日就宣布，開始在台灣周遭進行「正義使命-2025」演習。民進黨立委林楚茵質疑，蔣萬安帶「錫」盤子赴中朝貢毫無反共血脈，如今恐怕是被騙了，還是蔣「習」慣被騙？

蔣萬安在雙城論壇中稱，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是他一直努力的目標。蔣送上「錫盤子」給上海市長龔正，表達北市府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

林楚茵以「蔣萬安是在『蔣』幹話？」為題發文表示，昨日蔣萬安在上海雙城論壇高談闊論說：「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮。」結果今日解放軍宣布東部戰區展開「正義使命-2025」演習，「中共有在聽你『蔣』嗎？」

林楚茵認為，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平，溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣！蔣萬安身為台灣首都市長還在自欺欺人？竟然被騙了不出來譴責嗎？還是「習」慣被騙？

林楚茵直言，蔣萬安父親蔣孝嚴前兩週才去廈門台商活動配合中國大外宣，不到一週，換蔣萬安帶「錫」盤子赴中朝貢？蔣家 DNA 是混歪了？「子隨父行」毫無反共血脈？

對此，蔣萬安今日受訪時強調，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲的譴責，他的立場堅定且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制、以民為本，他也表達過，為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全。

