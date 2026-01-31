帶&TEAM回家鄉！王奕翔喊「帶成員吃早餐店蛋餅」 親曝來台有秘密任務

記者王培驊／台北報導

&TEAM為了錄除夕特別節目來台。（圖／記者王培驊攝影）

人氣全球男團&TEAM為了參與春節特別節目《紅白藝能大賞》錄影，於昨（30）日抵達台灣，今（31）日將正式站上台北小巨蛋舞台演出。演出前，成員FUMA、NICHOLAS（王奕翔）、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI接受台灣媒體聯訪，這也是來自台灣的成員王奕翔，繼上回後再度專場演唱會後因工作回到家鄉。

&TEAM為了錄製除夕特別節目來台。（圖／記者鄭孟晃攝影）

由於此次行程僅有7名成員同行，FUMA坦言雖然未能全員到齊有些可惜，但能夠一起回到王奕翔的家鄉，仍感到相當開心，也希望透過這次舞台，讓台灣觀眾感受到&TEAM的魅力。王奕翔也分享，這是他第一次實際參與台灣節目的正式錄製，心情格外特別，即使成員未能全員到齊，仍然非常珍惜這次機會。

&TEAM台灣成員王奕翔狂被攝影cue比愛心。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到團體近年在日本、韓國接連創下亮眼成績，YUMA表示，在日韓都突破百萬成績是非常難忘的經驗，希望能帶著這份心情，在今年與粉絲一起創造更多回憶。HARUA則回憶，去年曾隨團進行亞洲巡迴，這次再次來到NICHOLAS的出生地台灣，見到許多過去沒有機會見面的粉絲，感到特別開心。

&TEAM成員FUMA（左起）、YUMA、JO。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接新的一年，成員們也分享各自的新年新希望。JO表示，希望今年能將自己的能量徹底燃燒，把每一天都活到最極致，用更誠摯的態度面對音樂，把最好的狀態帶給大家。即將滿20歲的MAKI則笑說，希望能和成員們一起去旅行，或是嘗試更多製作層面的挑戰。

NICHOLAS王奕翔（中）帶著&TEAM成員到家鄉台灣。（圖／記者鄭孟晃攝影）

被問到《紅白藝能大賞》舞台是否準備了驚喜，NICHOLAS神秘表示，這次不只準備了精彩表演，還安排了「秘密任務」，但現階段仍不能公開，希望大家能好好期待。TAKI則補充，這次的演出將充分展現&TEAM的特色，不只有帥氣，也會有可愛的一面，呈現更多不同層次的魅力。面對台灣粉絲，成員們也用中文齊聲拜年，送上「新年快樂、恭喜發財、心想事成、馬年行大運」的祝福，現場氣氛相當熱絡。

&TEAM成員JO、HARUA、MAKI。（圖／記者鄭孟晃攝影）

至於是否有朝一日能正式「進攻」台北小巨蛋舉辦專場演唱會，FUMA表示，能參與這次這麼棒的節目已經非常開心，對團體而言，能回到NICHOLAS的家鄉演出本身就別具意義，也為了NICHOLAS，更希望有一天能實現這個目標，笑說屆時一定要請大家多多應援、幫忙加油打氣。

長時間預錄等待期間，成員們也有自己的消磨時間方式。NICHOLAS透露，大家最近迷上「繪畫接龍」的小遊戲，輪流畫圖讓其他人猜內容，笑稱自己常常成為「trouble maker」，因為畫得太抽象，讓其他成員完全猜不出來。

聊到此行最想見到的台灣藝人，MAKI提到，先前曾和告五人一起拍攝挑戰影片，因此非常期待有機會再見面。YUMA則分享，過去拍攝時曾見過King & Prince的成員永瀨廉，讓他與HARUA都相當期待這次能再次相遇。TAKI也表示，自己非常喜歡對方的歌曲〈theater〉，因此對能看到現場表演感到十分期待。

身為地主，NICHOLAS也沒忘記帶成員「回家吃飯」。他表示，已經盡可能推薦各種好吃的台灣美食，特別想帶大家去體驗台灣早餐店文化，像是蛋餅、鐵板麵，因為在日本與韓國比較少見。他也笑說，成員們幾乎都不挑食，推測大家應該會喜歡蘑菇麵或黑胡椒麵等台灣特有口味。

談到過年趣事，NICHOLAS回憶小時候為了拿紅包，必須先表演給家人看。他曾準備跳舞，結果表演完率先抽紅包，卻抽到金額最少的，當場忍不住哭出來，最後全家一起安慰他，成為至今仍記得的有趣回憶。至於成員們的過年日常，HARUA分享，小時候為了紅包相當努力，甚至會跑去不太熟的親戚家拜年，成功拿到不少紅包。NICHOLAS則在一旁笑說，這大概是因為HARUA實在太可愛了，才可以這樣做。

年菜部分，NICHOLAS透露自己最愛貢丸，媽媽煮的貢丸湯是他的最愛，也很希望有機會帶成員們一起品嘗。談到中文學習，他表示MAKI的語言天賦相當好，平時也會定期教成員們中文，但也自嘲中文其實很難，連自己有時都講不好。現場成員們也秀出新學的中文詞彙，MAKI、YUMA都學會了「南港展覽館」，HARUA則說出「麻辣燙」，TAKI學會「請幫幫我」、「左邊右邊」，FUMA則簡單有力地說出「地方」，逗笑全場。

TAKI也特別提到，因為有兩位成員無法同行，大家會連同缺席成員的份一起努力，把最好的表演呈現給觀眾。被問到團內誰的勝負慾最強，YUMA毫不猶豫點名「K哥」，形容他是最不服輸的類型，但也認為藝人正是需要這樣的精神。即將迎來20歲的MAKI，被問到新的期許時坦言，去年曾立下「不要遲到」的目標卻沒有做到，因此今年要繼續努力，希望能真正改掉遲到的壞習慣。HARUA則分享，自己和TAKI剛滿20歲時，成員們照例幫忙慶生，還特別辦了一場乾杯派對，留下美好回憶。

最後聊到台北最想吃的美食，FUMA直呼最想再吃一次NICHOLAS推薦的雞排，笑說可以吃無限個都沒問題；MAKI則用中文稱讚「牛肉麵真的好吃」，JO也表示和MAKI一樣非常喜歡牛肉麵，希望能再找機會去熟悉的店家品嘗。YUMA則坦言自己還沒吃到，這趟一定要補上。此外，身為日本職籃B聯賽官方大使的&TEAM，JO分享平時也常和成員打籃球，未來希望能一起出國旅行，這次特別想去有雪的地方滑雪；HARUA則立下新目標，希望今年一定要學會打高爾夫，和成員一起挑戰新事物。

