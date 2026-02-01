帶1歲兒「專用電梯無人排」 張書豪揭日本育嬰細節：很羨慕

張書豪帶1歲兒搭專用電梯，很羨慕日本育嬰細節。（圖／IG@bryanchang1988）

男星張書豪2024年與女星歐陽妮妮結婚，並在同年底迎來寶貝兒子，雖然兒子才剛滿1歲，但夫妻倆經常在海外工作，兒子也因此過著空中飛人的生活。近日一家3口到日本旅遊，張書豪發現當地的育嬰友善措施落實得非常極致，不禁讚嘆「很羨慕」。

張書豪日前在社群發文，認真表示對日本的育嬰友善感到震驚，「專用電梯你是不會看到除了孕婦、嬰兒推車、輪椅以外的人進去，連排都不會排。至於優先電梯，是即使你排在後面，前面的人看到你帶嬰兒，都會讓你先進去的」，於是對於「專用、優先、無標示」的使用範圍，以及清楚的日本素質，覺得真心佩服。

張書豪與歐陽妮妮育有1歲寶貝兒子。（圖／IG@bryanchang1988）

另外，他也很羨慕明確規範了「專用」跟「優先」，認為模糊的「優先」就大家心裡的尺去衡量，離峰時段大家都能方便使用，但「專用」可能是「你不是老弱婦孺，去按去等，除了真的很丟臉，不是被其他日本人叫出來，就是被百貨警衛叫出來吧」，忍不住猜想日本人心中對此規定的真實看法。

貼文曝光後，不少網友透露深有同感，並紛紛留言討論，「台灣人會在日本跟你一起搶進那台（懷孕去日本的經驗）」、「日本人感覺好像坐電梯很丟臉一樣，避之唯恐不及」、「日本真的很育兒友善，反觀台灣連優先都要等10分鐘以上」、「這個跟優先席一樣都是難題」、「個人在關西的時候是一樣的經驗，這個月在關東被狠狠打臉」。

