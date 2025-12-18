「帶11小孩上山下海」 柴智屏喊挑戰

由總製作人柴智屏領軍，集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱等豪華卡司的華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。柴智屏回憶4個月拍攝過程，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。

不過柴智屏也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，她還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。

廣告 廣告

主演周渝民提到，這次經驗最特別的是，所有演員都很不容易湊在一起，「且每位演員的戲分都很平均，每條故事線都很重要。」他感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精采表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

張鈞甯飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她，開始覺得有點累，11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姐，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

鍾欣凌愛上澎湖養老

鍾欣凌拍完戲很喜歡澎湖，喜歡到想要買房在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，這就是我喜歡的生活。」