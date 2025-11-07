帶12歲女兒到東京按摩店賣淫 泰籍母親人在台灣

（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本近日傳出一名12歲泰國籍少女被母親帶到東京按摩店，被迫提供性服務，震驚社會。泰國皇家警察今天表示，「少女的母親目前人在台灣」，將與台灣方面協調，讓母親返回泰國接受調查。

產經新聞、日本東京放送電視台（TBS）報導，警視廳5日以涉嫌違反勞動基準法，逮捕在東京湯島區經營按摩店的細野正之。

調查相關人士表示，細野涉嫌從今年夏天起讓少女在按摩店接客，涉嫌違反雇用未滿15歲兒童。另外，警視廳也以涉嫌風俗營業法，逮捕被指提供性服務的30多歲泰籍女員工。

據知這名少女原本在泰國上學，6月隨母親來到日本，被帶到按摩店工作。據信少女被迫向男顧客提供性服務，33天內接客60次。她的母親把少女留在店內後隨即離開，直到少女9月向東京出入國在留管理局求助，整起案件才被曝光。

調查人員表示，少女曾經向周遭的泰國成年人詢問如何回國，雖然被警告「逃跑會被抓」，她依舊成功前往東京入管局求助。她表示，「真的很想回家上學」。

據知這家按摩店內常有短期打工的泰國女性，警視廳目前正在調查是否有中間人。調查人員表示，「孩童被帶到日本進行性剝削，這是一起嚴重的人口販賣案件」。

泰國皇家警察今天表示，已經把此案作為人口販運案，正式展開調查。把少女丟包的母親已經離開日本，泰國警方表示，「母親目前人在台北，不確定她是否刻意逃亡，但會讓她返回泰國接受法律處置」，並透露已經開始與台灣當局協調。

此外，泰國警方也在加速安排讓少女返國。

根據泰國警方，少女的母親過去多次往返海外，在日本、台灣、越南等地，累積出入境紀錄達27次。她長期在外打工，與少女幾乎不曾共同生活。（編輯：韋樞）1141107