帶2把水果刀搭北捷引恐慌！30歲男胸前、左腿各插一把…露刀柄嚇壞乘客

記者陳弘逸／台北報導

30歲的宋男搭乘北捷，無故攜帶2把水果刀，引起關注，被警方依社會秩序維護法送辦。（圖／翻攝畫面）

台北捷運過去因隨機砍人案，震驚各界，也讓全台大眾運輸高度警戒；今天（8日）凌晨，有旅客搭捷運在中山站，發現有男子攜帶2把刀搭車，1把放胸前，另一把放左腿口袋，都露出刀柄，引人注目，因此通報司機員再轉報警方，後續員警到場，雖無揮舞或致人受傷等情形，但行為已造成恐慌，便將人帶下車，後續將依社會秩序維護法送辦。

網友在社群「Threads」上發文「有人知道中山站怎麼了嗎？超多警察往裡面衝」；還有其他目擊者發文，剛吃完飯，準備搭捷運回家，上手扶梯直接遇到警察衝下來，整個瞬間酒醒，還說看到三個警察拿盾牌一路喊「借過！」往下跑，又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。

廣告 廣告

警方於今天（8日）凌晨0時13分獲報，捷運中山站，有人疑似攜帶水果刀，無故外露，驚動乘車旅客，警方獲報，隨即派員前往協處，現場並無揮舞或致人受傷等情。

經查，30歲的宋男搭乘北捷，從101站進站，要前往明德站，途中被人發現，隨身攜帶2把水果刀放在口袋內，其中1把刀放在左胸口刀柄外露，另1把則放在左腿口袋，同樣露出刀柄，引起乘客關注，向司機員反應，進而引起警方關注。

後續由警方會同站務人員，將宋男帶下車，並交由轄區大同警分局建成所依社會秩序維護法送辦。

更多三立新聞網報導

歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷

單親媽媽嫁美籍男「家暴又酗酒」回國竟成性侵、殺人犯…她嚇到急斷婚

主打「100%台灣人」白皙溫柔氣質熟女！嫖客上門見泰女接客…老闆不認帳

17歲女抱病上工…墜絞碎機「半身碎血肉模糊」慘死！父母質疑1事害命

