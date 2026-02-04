帶3子弟兵登記議員初選 王世堅笑喊：民進黨總算有新派系「堅系」

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅陪同子弟兵賴俊翰、陳聖文、呂瀅瀅登記議員初選（圖／翻攝畫面）

民進黨直轄市議員初選今（4）日開始領表登記，立委王世堅一早就陪同子弟兵賴俊翰、陳聖文、呂瀅瀅前往台北市黨部登記參選。王世堅受訪時先是打趣地說，民進黨總算有新的最小派系「堅系」，但隨後強調，其實這三位參選人都沒有派系，只是長年在政治上經常跟他討論事情，所以走得比較近，剛好這次議員初選很艱困，所以他來幫點小忙，其實沒有派系。

王世堅先前被問及派系議題時，都稱自己沒有派系、是「堅系」，今天由他陪同登記的三位參選人，是否算是「堅系」子弟兵？王世堅則笑說，民進黨總算有新的最小派系「堅系，王世堅的堅」，「堅系」長年以來一直只有王世堅一個，現在議員要初選，有幾位過去就是好朋友，甚至兩代朋友的年輕先進們要參選市議員，很難得能在政治上再次聚會。

王世堅強調，其實三位參選人都完全沒有派系，只是長年以來在政治上經常跟他討論一些事情，因此走得比較近，剛好這次議員初選，三人的選區都是很艱困的，所以就來幫一點小忙，「其實我們沒有這個派系」。

談到議員初選，王世堅說，一定是循既有、正常的輔選管道，在最後一、兩個禮拜把握時間，用傳統的走路掃街、車掃等方式，趕快讓他們知名度更加打開，畢竟初選是用全民調的方式，知名度非常重要。

