帶3歲孫環島，阿嬤拋夫「說走就走」！她帶孫又顧老母，用旅行留喘息空間：「愛自己，一點也不自私！」
在旅遊部落客中，61歲的潘世芬很搶眼，她從7年前開始帶著3歲孫子Lucas到處旅行，寫書、經營社群，人稱「Lucas阿嬤」。她的風格穿搭、說走就走的瀟灑，吸引大批熟齡讀者追隨，喜歡人家叫她阿嬤，卻不認為邁入熟齡，「熟齡這兩個字沒有放在我的心裡，第一次見到我的人，都覺得我不超過50歲，我有點小小得意。」
潘世芬的一對兒女已經成年，理應逍遙自在，卻因為命運捉弄，為單親兒子擔起隔代教養的責任，「我們這一輩的阿公阿嬤教養孫子，都帶著一種複雜心情，所以我用旅行為生活找到出口，為自己保留空間。」
帶3歲孫去旅行，祖孫結伴各自獨立
她為了Lucas去考保母執照，當Lucas會走路、說話後，開始獨自旅行或找朋友出遊，「我要『訓練』退休的阿公照顧Lucas！回家時，阿公擺臭臉，我當沒看見，因為我太常出門，那陣子常覺得哪一天阿公會不會把門鎖換了！」
等到孫子3歲大時，她開始帶他出遠門，無視阿公反對或旁人批評「好大膽」。「我會給Lucas一個行李箱，告訴他需要帶哪些衣服、尿片，讓他自己準備、打包；出門時，Lucas拿他的行李箱、我拿我的，除非他有困難才幫忙。」
多年下來，Lucas變得主動獨立，祖孫去環島時，Lucas會主動配合她，幫她看行李、當她旅遊部落格「Lucas阿嬤愛旅行」的模特兒，「Lucas是我的好幫手、麻吉旅伴。」
她笑說，相較之下，阿公和Lucas出門，幫Lucas提行李、幫他洗澡，「Lucas到了阿公手上，什麼事都不會做，根本是過於照顧。」
曾焦慮送兒讀森小，如今放生孫子
只是，從媽媽到「奶奶媽媽」，教養方式是否不同？潘世芬說，兒子和孫子Lucas都不好帶，但她已經不再是從前的她。
過去，她認為過分講究「業績（課業）」的老師是不及格的，因此兒子童年時代對城市小學不適應，全家特地搬到平溪讀森林小學，希望讓孩子快樂成長，「多年後證明，即便花了很大心力，並沒有達到自己想要的效果。」
她承認，過分主導是她的毛病，連朋友都勸她，最好離學校遠一點，不要涉入太深！「我現在放鬆很多，讓Lucas就近讀學區內的小學，沒有再孟母三遷！就算有意見，嘴巴閉起來，這樣反而比較好。」
因為家庭因素，這些年她從台北搬到苗栗、又搬回台中，「Lucas在3年內換了3個小學，即便轉學，上課第一天就能和多數同學聊天。我年輕時沒想過讓孩子自己去適應環境，不過這也可能是因為我帶Lucas旅行，認識很多不同的人，他不怕生。」
兄離世接手照顧老母，找奧援留喘息空間
生離死別的苦痛，無人可逃。今年哥哥突然走了，潘世芬成了媽媽唯一的照顧者，她感嘆，自己對Lucas有耐心，但對媽媽不見得耐煩，相比哥哥和媽媽感情融洽，她成年後很少回家，母女長年沒有生活在一起，有距離感。
潘世芬發現，走過戰亂、窮苦的老母親，知道哥哥走後，沒有掉一滴眼淚，但堅強外表下，內心極度沒有安全感，急性子愛嘮叨，照顧起來壓力如山大，因此潘世芬會找長照居服員，善用喘息服務，讓自己可以和朋友聚餐，甚至過夜旅行，「我必須讓自己有喘息空間，不然會發瘋。」
「我這年紀的朋友們擔起責任後，常覺得『非我不可』，但事實並非如此，只要建構好支援體系，自然有人接手；不要把所有事情綁在身上，否則一旦大爆發就會得憂鬱症。」
她分享，讀者裡有先生不讓太太出門旅行，或公公婆婆在家不能出門，要當好媳婦；突然發現這個Lucas阿嬤怎麼一天到晚往外跑，也開始練習半日遊或一日遊：從台北衝到台東去看伯朗大道一日來回；或趁孫子去上學，白天衝去田中賞花，下午再回來接小朋友。
「愛自己，一點兒也不自私。」人生短短幾個秋，沒有人可以當一個完美的女兒、完美的阿嬤，潘世芬會一直旅行下去，也和阿公約定要把身體照顧好，不要變成Lucas的負擔。「我和Lucas說，希望他18歲後出門看世界時，會是牽著我的手，而不是推著我的輪椅。」
