帶5歲兒子排女廁「被路人側目」 陳彥婷無奈憋尿離開：這社會已經不同以往

近來網路上掀起「是否該帶男童上女廁」的討論，不少家長分享自身經驗，也引發不同立場的看法。YouTuber陳彥婷身為兩個兒子的母親，14日就在現實生活中遇到相同難題，親身感受到在「放手」與「安全」之間的拉扯。

陳彥婷表示，平時「1打2」帶孩子出門，其實大多還算應付得來，外出時也習慣優先尋找無障礙廁所或親子廁所使用。不過當天遇到無障礙廁所一直沒有空出來，她只好牽著兒子黃金改排女廁。沒想到才站進隊伍，就感受到周遭異樣的目光，「路人疑問地看著我，又看了一下黃金：『他上女廁嗎？』我腦袋閃過『啊……男童上女廁的問題……』。」

面對突如其來的壓力，陳彥婷當下立刻改變做法，牽著孩子轉往男廁，在門口蹲下來對兒子說：「媽咪會站在這裡等你，你自己進去上可以嗎？」沒想到兒子反問她：「你不能陪我嗎？」她雖然不放心，仍向孩子保證：「媽咪沒辦法，但我一定會在這裡等你出來。」

孩子進入男廁後，陳彥婷全程站在門口，不斷與兒子說話確認狀況，「你聽得到我的聲音嗎」、「我就在這裡等你」。短短幾分鐘，她卻緊張到不行，眼睛幾乎不敢離開門口，深怕一個眨眼就錯過孩子，「或許有些人覺得誇張，但這是真實發生的事情。有些孩子在自己上廁所的幾分鐘裡，就跟爸媽永遠分開了。」

陳彥婷坦言育兒不易，在「安全」和「放手」之間感到兩難。（圖片來源：臉書 陳彥婷 Tiffany）

等兒子上完廁所跑出來，她立刻牽起孩子離開。儘管自己也非常想上廁所，但她仍選擇忍住，因為一旦換她進廁所，就得讓孩子獨自在人來人往的台北車站等候。她無奈表示：「要給孩子訓練獨立，適時地放手，但我的想法是現在這場合不適合訓練放手，所以立刻回家解決我的噴泉尿。」

陳彥婷也感嘆，自己一向自認是「心臟蠻大顆」的媽媽，但如今社會已經不同以往，讓她在放手與安全之間感到格外矛盾，「之前看這議題還覺得離我蠻遠，但現在感受到這議題的重量。」

陳彥婷的分享引發不少網友共鳴與討論，許多媽媽表示自己不會管路人目光，「孩子沒有在我視線範圍內，我真的沒辦法放心」、「沒有什麼比小孩安全更重要的」；但也有網友認為本來就應該尊重他人感受，「我會站在門口大聲通知裡面的人，跟他們說不好意思因為親子廁所一直有人，小朋友等不及了，所以必須先用女廁，並且摀住他的眼睛」、「真的看過男孩在廁所門外等媽媽時蹲下去看門下⋯應該也要教育孩子們不能這樣」。

