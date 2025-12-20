帶8歲兒打球突暴走！他抓手壓頭、連甩巴掌…事後竟辯：我是愛護及管教

李男在籃球場上公然對年僅8歲的兒子施暴。示意圖／取自免費圖庫pixabay

高雄2025年3月發生一起離譜的家暴事件，一名男子帶著年僅8歲的兒子前往某籃球場打球，卻因孩子想與同學玩樂而未聽從其指令，竟當眾抓手壓頭、連甩巴掌並強行把孩子帶離校園。高雄地方法院審理後，認定男子的管教逾越合理範圍，構成成年人對兒童傷害及強制罪，判拘役30日，全案仍可上訴。

根據判決書，高雄市鳳山區一名李姓男子在2025年3月8日下午4時許帶著8歲兒子前往某國小籃球場打球，而兒子後來因為想與其他同學玩樂樂棒球，便走到圍牆旁查看是否有同學到場。不料，李男認為孩子未遵從指令，竟當場情緒失控動手，先伸手抓住兒子雙手、控制孩子身體上半部再向下傾壓，接著再以右手把兒子的頭部壓到幾乎碰地。

父子倆從球場中央拉扯到場邊後，李男又以左手揮擊兒子右臉，導致孩子當場失去平衡、跌坐在地，但看著孩子跌倒的李男並未罷手，隨後仍徒手拉扯、壓制，強行將孩子帶離校園。孩子母親得知此時後隨即對李男提出告訴，並在3月10日陪同孩子前往醫院驗傷，經醫師診斷，孩子有雙臉頰疼痛及右側膝部挫傷。

對此，李男在警詢及審理中坦承曾壓制、揮擊、拉扯孩子，但辯稱只是因為認為孩子攀爬圍牆有頭下腳上的危險動作：「我是愛護及管教小孩才以上開舉動制止他」，強調自己並無傷害、強制之犯意，也不能僅以驗傷診斷書就斷定傷害是他所造成。

法院審理後，認為李男是一名具有正常智識的成年人，應能預見上述行為可能傷害年幼兒童，卻仍執意動手，主觀上具有傷害及強制故意，且按《民法》規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，惟仍應在實施保護教養所必要的範圍內行使其懲戒權，若逾此範圍，在刑法上仍構成犯罪，而李男當眾揮擊孩子臉部、壓制並要求下跪的行徑，已具羞辱及貶抑人格意涵、造成實際傷害，明顯逾越必要範圍。

法院認定，李男已觸犯成年人故意對兒童犯傷害罪及強制罪，並應依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，最終判處李男拘役30日，不得易科罰金，全案仍可上訴。

