帶BRCA基因必罹乳癌？研究：中等運動量可降四成風險

許多人以為帶有BRCA乳癌基因就注定罹癌，但研究顯示並非如此。BRCA基因變異像是風險放大器，而非命運開關，透過調整生活型態，即使是高基因風險族群仍可有效降低乳癌發生率。

許多人以為帶有BRCA乳癌基因就注定罹癌，但研究顯示並非如此。（示意圖／Pexels）

安潔莉娜裘莉公開帶有乳癌高風險基因並接受預防性手術，讓BRCA基因受到全球關注。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，在門診中最常被問到，如果帶有這種基因是否一定會得乳癌。他表示，從分子醫學角度來看，BRCA基因變異更像是骨牌效應的起點，雌激素刺激、慢性發炎、胰島素與生長因子訊號都會推動風險，但運動可以讓這條骨牌鏈放慢甚至中斷。

發表在《Breast Cancer Research and Treatment》的研究追蹤七百多位BRCA基因變異帶因者，結果顯示即使在高基因風險族群中，生活型態仍可調節乳癌風險。張家銘說明，運動會降低雌激素與類胰島素生長因子的長期刺激，讓修復能力較弱的BRCA細胞不必長期承受過度分裂壓力，同時降低內臟脂肪帶來的慢性發炎，讓細胞環境變得不容易出事。

研究發現，單純有無運動的差異不大，乳癌風險約下降一成多，風險比約為0.84。但真正拉開差距的是運動量，中等運動量者的乳癌風險降至0.59，相當於減少四成風險。張家銘表示，本來十個人可能中標，現在只剩下大約六個，這不是保健而是實際改寫風險曲線。

身體需要的是穩定、可恢復、長期能維持的刺激，而非拼命式的訓練。（圖／Photo AC）

值得關注的是，高運動量組的數字並未比中等運動量更好，顯示身體需要的是穩定、可恢復、長期能維持的刺激，而非拼命式的訓練。若在三十歲以前建立運動習慣，中等到偏高運動量者的乳癌風險可降至0.58到0.60，風險降低超過四成，代表年輕時建立的生活節奏會在細胞裡留下長期保護設定。

三十歲以後才開始運動仍然有效。張家銘指出，三十歲以後開始運動者的乳癌風險約為0.63，仍可下降三到四成，身體比想像中更願意配合。他強調，對BRCA高風險族群來說，運動不是選項而是溫和卻長期有效的自我保護策略，關鍵在於中等強度、長期持續、越早開始越好。

張家銘表示，安潔莉娜裘莉讓世界看見基因的力量，但醫學正在補上另一半故事，基因不是命運終點。即使握著高風險的基因骨牌，仍可用生活放慢它倒下的速度甚至改變方向，這不是口號而是細胞真的聽得懂的語言。

