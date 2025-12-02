常下雨又太擠！他嫌「九份是最雷景點」 一堆人曝2特點：在台灣算A+

生活中心／朱祖儀報導

如果想在新北一日遊，不少人會選擇到九份老街逛逛。但一名網友表示，九份老街的路很小條，很容易塞車且人擠人，小偷也很多，還常常下雨，好奇九份算不算「最雷景點」？但不少人反駁，認為九份的氛圍很特別，還能串起附近景點，「在台灣算是A+了。」

原PO在PTT發文表示，台灣有許多著名風景區，其中九份的道路很狹窄，開車上山容易塞車，且老街裡面也總是人擠人，走起來非常不舒服，扒手小偷也很多，有時候上山霧氣很重又常下雨，好奇「九份算是最雷景點嗎？」

網友紛紛表示，「民宿的路小到不行」、「景點都一樣雷，環境髒亂，十年毫無長進」、「第一次去那，公車很可怕」、「台灣一堆景點都賺一次性客人」、「我也覺得九份很神奇，體驗很差但又特別紅」、「算是每個觀光客都要騙一次的景點。」

不少人認為九份即使是晚上或下雨也很美。（圖／資料照）

但有不少人反駁稱，「你大概是沒看過高跟鞋教堂跟水往上流奇觀」、「不覺得，山景是真的不錯，少數下雨也很美的地方，店家沒特色但不至於糟，而且九份可以串聯整個北海岸景點當一日遊」、「九份下小雨時整個山景霧霧的也很有氣氛」、「九份的氛圍很特殊，山景也不差，而且附近景點連貫，在台灣算是A+了」、「絕對不是好嗎？一堆大型裝置藝術垃圾一擺就變景點的數不清。」

