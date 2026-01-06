常不輕協會贈桃園300件救生衣 公私協力助強化水域觀光安全

此次常不輕協會共捐贈救生衣300件，其中一部分捐贈予桃園市觀光發展基金會。圖：桃園市觀光發展基金會提供

為持續提升桃園市水域觀光安全，桃園市觀光發展基金會於今(6)日參與「救生衣捐贈儀式」，接受中華民國常不輕協會捐贈之救生衣資源。此次常不輕協會共捐贈救生衣300件，其中一部分捐贈予桃園市觀光發展基金會，另同步捐贈予農業局及海岸及資源循環工程處，共同充實桃園市水域安全相關設備，展現公私協力推動水域安全之具體作為。

捐贈是由桃園市議員凌濤協助媒合民間資源，促成捐贈事宜。圖：桃園市觀光發展基金會提供

觀旅局表示，捐贈是由桃園市議員凌濤協助媒合民間資源，促成捐贈事宜。凌濤表示，水域安全不僅是設施與管理問題，更關乎全民安全意識的建立，尤其各年齡層在親水活動前，更需要正確的風險認知與防護觀念。

凌濤也強調，此次協助媒合民間資源促成救生衣捐贈，正是希望從制度與教育並進，補強第一線安全裝備，同時推動水域安全宣導與訓練常態化，讓親水活動在發展之餘，也能真正守住市民與孩子的安全底線。

觀光發展基金會表示，感謝中華民國常不輕協會長年對水域觀光與公共安全的關注與投入，期盼透過實際行動，讓市民與遊客在親近水域時，能感受到更周全的守護。此次辦理救生衣捐贈相關活動，攜手民間與有關單位，共同守護水域安全，讓善意與關懷在城市中持續累積。

基金會進一步說明，獲贈之救生衣將配合桃園市水域觀光推動需求，投入宇內溪水域及相關場域之安全管理與應用。宇內溪為桃園市合法開放之親水水域，近年透過完善之場域規劃、動線管理與安全維護機制，逐步建立兼顧親水體驗與公共安全之示範模式。今年暑假期間累計約2萬5千人次到訪，單日最高人次突破1500人，已成為桃園市推動安全親水活動之重要場域典範。

未來，桃園市觀光發展基金會亦將配合相關單位，以宇內溪作為水域安全管理與教育訓練之示範場域，推動水域安全觀念宣導、實務訓練及設備精進，建立可供推廣之水域安全管理模式，持續提升市民與遊客戲水安全。

