常便祕又血便！7旬婦「蹲馬桶」一整天全身無力頭暈 送醫才知罹大腸癌

記者潘靚緯／台中報導

70多歲婦經常便祕又血便，全身無力頭暈送醫，竟檢查出罹患大腸癌。(圖／大甲李綜合醫院提供)

台中一名70多歲婦人，近來出現血便、便秘反覆發生，日前因便秘如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力被家人送到醫院急診。醫師抽血發現婦人血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，立即輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現婦人有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，立即給予治療。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，70多歲婦人送到急診室時血壓偏低，家屬指出，婦人到醫院前兩天嚴重便祕，還有血便、胃食道逆流、頭暈等症狀，身體愈來愈虛弱。醫師進一步做胃鏡、大腸鏡等檢查，發現婦人有出血性胃炎導致上消化道出血，在腸子看到至少5公分大小的腫瘤，切下少許組織化驗後，研判是惡性腫瘤，還有嚴重內痔出血，建議接受進一步治療。

廣告 廣告

賴大豊醫師透露，患者雖然多年前有做過腸胃鏡檢查，但是最近不只排便習慣改變、大便形狀改變，甚至便中有血或黏液，以及長期腹部不適，婦人都沒有放在心上，一直到住院前出血身體虛弱，進一步檢查才發現腸子內有惡性腫瘤。

賴大豊醫師指出，「大腸癌初期症狀不明顯，而且很多人認為，腹痛或大便型態改變，只是短期不適或者吃壞肚子，因此不會在意。」而罹患大腸癌的高危險族群，包括喜歡吃肉、吃燒烤，卻很少吃蔬菜水果的人，或是體重過重、過量吸菸、喝酒，以及曾有大腸瘜肉、有大腸癌家族病史的族群。

醫師提醒，民眾在上廁所時，只要出現糞便形狀、顏色、質地異常，排便習慣突然開始腹瀉或便秘，或是腹瀉和便秘交替出現，腹部脹氣、絞痛不舒服，症狀只要超過兩個禮拜以上，都該提高警覺到醫院進一步檢查。

目前大腸癌在台灣男性的十大癌症排名依舊是第一，雖然衛福部提供45至74歲民眾，以及40至44歲有大腸癌家族史者，每2年一次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，但民眾總是抱持著「我沒這麼衰，不會是我罹癌」的錯誤觀念，使得不少患者錯過大腸癌的黃金治療期。

更多三立新聞網報導

黃金大漲創新高！71歲翁誤信「短期高報酬」秒衝銀行匯款 險成肥羊

南投製茶師染毒淪慣竊毀人生 囂張持油壓剪闖紫南宮偷香油錢遭判刑

接「北檢」電話心神不寧闖紅燈 警攔查揭詐騙！女騎士嗨喊：快開我罰單

台中豬瘟防疫連環出包挨轟！議員問「有沒有震怒？」副市長曝盧秀燕反應

