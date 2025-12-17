常備役免役身高維持150公分 顧立雄：閃兵刑責是否加重與內政部討論

顧立雄今日表示，國防部常備兵役免役身高仍維持150公分，而閃兵刑責是否加重，會與內政部討論。（劉宇捷攝）

閃兵事件內政部與國防部已啟動修法，擬在體位規範與刑責方面加嚴。傳新法草案將免役身高下修至144公分，低於醫學認定的147公分侏儒標準，國防部長顧立雄今日在立院澄清，常備兵役免役身高仍維持150公分；而如何加重閃兵刑責部分，顧立雄強調，國防部會來跟內政部進行跨部會協調。

國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢，會前也針對媒體提問有關常備兵役體位及閃兵刑責是否加重做出回應。

由於兵役體位標準的加嚴那草案已於上禮拜預告，傳有關修正身高144公分以下才能免役，低於醫學認定標準；對此，國防部長顧立雄澄清，國防部本來常備役的體位就是150公分，然後身高最高沒有限制，那國防部現在還是維持這樣子的標準，至於150公分之下是不是要服替代役的部分，這由內政部他們來律定。

媒體也追問，國防部說要修妨礙兵役治罪罪條例，內政部則透露好像要加嚴三分之二、閃兵要補服替代？顧立雄則表示，當兵是國民應盡的義務，任何退閃兵役的行為都不可取；那有關替代役的部分，是依替代役實施條例由內政部主管，內政部會來跟國防部來進行協商，而國防部當然會跟內政部來一起討論。

而刑責是否加嚴？顧立雄再次強調，有關相關的刑責部分，國防部會來進行跨部會的協調。

