常吃含重金屬海苔慢性累積影響嬰幼兒發育

媒體報導，多款韓國進口海苔商品經第三方檢驗發現鎘、鉛等重金屬超標。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科醫師鄭彥辰七日表示，家長面對食安事件不必恐慌，多數孩子即使曾食用，通常不會出現急性中毒；真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入將造成慢性累積風險，可能影響嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長。

鄭彥辰指出，嬰幼兒對重金屬更敏感，共有三個原因，第一，腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。第二，血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。第三，排泄與代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。

鄭彥辰建議，家長把握「先停用、再分散、補營養」等三件事，第一，先停用：立即盤點家中產品，針對新聞揭露或主管機關公告的品牌與批號，立刻停止食用。對於未被點名但同樣以「嬰幼兒專用」行銷的進口海苔，建議暫時降低頻率，等業者提出近期合格檢驗或主管機關公告結果。

第二，再分散：不要讓海苔變成「每天必吃」，海苔不應成為嬰幼兒固定每日零食，原則以少量、低頻、替代多樣為主。飲食多樣化是降低單一污染來源風險、最有效也最容易做到的方式。第三，補營養：用正確飲食搭配降低吸收與傷害。建議鐵、鈣、鋅必須足夠，重金屬會與必需礦物質競爭吸收，所以只需注重平時營養均衡，攝取的微量元素足夠，也可降低重金屬之傷害。