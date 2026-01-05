常吃的早餐店漲價！他歎「蛋餅配奶茶50元」網搖頭

近年來漲價有感，讓不少民眾直呼吃不消。有網友分享，最近看到常吃的早餐店換了新菜單，許多品項紛紛漲價，讓原PO忍不住搖頭，苦歎現在光吃一頓早餐就要花掉70元，也好奇其他網友的經歷，「大家新年上班日，有遇到漲價的狀況嗎？」

有網友在論壇PTT發文，表示看到常吃的早餐店換了新菜單就覺得不妙，認真一看，果然發現許多品項紛紛漲價，像是火腿蛋餅從40元漲到45元，培根蛋餅也從45元漲到50元，等同於點一份火腿蛋餅配上一杯25元的中溫奶當早餐，就要花掉70元，對此原PO也忍不住搖頭，好奇其他網友的情況，「大家新年上班日，有遇到漲價的狀況嗎？」

貼文一出，不少有類似經驗的網友直呼「對啊，一堆店都公告1/5後調漲」、「沒漲價的其實都把內容物縮水」、「現在早餐都要吃到150元」、「幾乎都在1/1漲價，不然就是農曆年後漲價」、「便當店跨年完又漲5元沒錯，觀察現在頻率大概是半年漲一次」、「每年漲2、3次，一次5塊、10塊」、「漢堡也漲4～5元，剛過年心情就不好」、「我家這邊涼麵漲到60」

「70元不如去吃大碗雞絲飯跟菜頭湯」、「我以前租屋處附近早餐店，鮪魚蛋餅也60了…」、「蛋餅自己煎成本很低」、「蛋餅成本最低、製作最簡單，不懂在漲什麼，飯糰都比蛋餅便宜的世界來了」、「蛋、餅皮、一條培根，這要50？」、「蛋餅這種東西家裡弄就好」、「基本工資漲，商品經手的人愈多就漲容易漲啊」、「時薪調漲了啊」。

撰稿：吳怡萱






