常吃肉卻仍肌少症 醫：原來是愛吃胃藥！國人每年吞22億顆胃藥 老人肺炎也它害的

吃藥怕傷胃，很多人都習慣先吞一顆胃藥，平時常感「胃糟糟」，也要吞一顆胃藥。光田醫院呼吸治療科主任黃俊雄說，日前接獲一位年長者虛弱無力，平時雖然胃口不好，但是家人常準備魚肉粥讓他食用，不覺得自己蛋白質吃不夠，經過詳細問診，原因竟是出在「胃藥吃太多」！

長者肌少症與胃酸降低有關

身兼老年醫學科醫師的黃俊雄表示，門診病人常是年長者。他觀察到，現在多數長者都有要吃夠蛋白質的觀念，即使經常胃口不好，也會吃點魚、蛋和豆腐，但卻常發現年長者仍有肌肉量不足的情況。

據他觀察之下，很多國人都有胃不適的經驗，大家普遍的觀念都覺得「吞顆胃藥可以保護胃壁不受胃酸刺激」，結果胃酸不足也會影響蛋白質吸收。

黃俊雄指出，國人肌少症的另一個議題就是胃酸降低引起的肌少症。因為許多人有消化不良、胃脹的情況，以為胃不好又吞了一顆胃藥，卻忽略了這些症狀其實是胃酸不足無法消化食物，影響蛋白質吸收所致。

臨床上發現，老人因為習慣性一直吃胃藥，導致營養一直上不來。黃俊雄表示，這時候就要檢討選擇其他類型的胃藥，例如選擇減少胃食道逆流的藥物，而非抑制胃酸分泌的藥物。

胃藥亂吃恐增加肺炎風險

黃俊雄提醒，很多老人吞胃藥的習慣是年輕時就養成的，年輕時拚事業，三餐不正常導致胃潰瘍，就長期服用抑制胃酸的抗潰瘍藥。但不同時期的腸胃問題可能不一樣，要請醫師調整不同的藥物，最好是護胃，不要依賴胃藥。

根據健保統計，國人每年吞了22億顆胃藥，平均每人每年吞100顆。黃俊雄提醒，抑制胃酸的藥物吃多了，不只可能影響蛋白質吸收而造成肌少症，也會增加肺炎風險。

他解釋，任何病原體都可能經由口腔進入體內，而胃酸是人體的第一道防線。如果胃酸降得太低，抵抗細菌的防禦能力也會下降，不只蛋白質消化不良，也降低了抵抗病原體的第一道防線。

胃藥種類多元慎選服用

市面上的胃藥種類繁多，主要可分為以下三大類

制酸劑：可在藥局自行購買，是民眾最常使用、最熟悉的一類胃藥。依成分可分為鎂鹽、鋁鹽、鈉鹽或鈣鹽等，有錠劑、散劑及懸浮液等劑型，建議在飯後1小時及睡前服用。 H2受器拮抗劑：多為醫師處方用藥，低劑量可成為不需處方即可購買的成藥。此類胃藥抑制夜間胃酸分泌的效果較好，建議在睡前服用。遵醫囑用藥約9成胃潰瘍可治癒。 質子幫浦抑制劑（又稱PPI類）：為醫師處方用藥，可在24小時內抑制90%胃酸的分泌，一般建議在飯前30分鐘服用。跟H2受器拮抗劑比較，PPI類緩解疼痛的效果較快，潰瘍癒合也較快。健保規定必須做胃鏡確定有潰瘍，才可以開立此藥。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／黃俊雄醫師

