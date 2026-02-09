常吃高油鹽加工食品，6旬老翁貧血、頭暈檢查竟是大腸癌

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

68歲的李爺爺平時飲食偏好高油、高鹽的加工食品，自認身體一向硬朗，未曾特別留意健康狀況，不料近幾個月卻陸續出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，原以為只是年紀大、體力變差，至住家附近診所就醫檢查，抽血結果卻發現血紅素偏低，進一步接受免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT）呈陽性反應。

台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師陳昱廷指出，安排電腦斷層及無痛大腸鏡檢查，在肝臟下方的結腸發現一顆約3公分腫瘤，病理切片確診為第三期大腸癌。醫療團隊隨後為李爺爺進行腹腔鏡右半結腸切除手術，術後並規劃輔助性化學治療，目前恢復情況良好，持續定期回診追蹤。

大腸癌高居國人癌症前段班 生活型態是關鍵風險

根據衛生福利部癌症登記資料顯示，大腸直腸癌長年位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名。過去患者多集中於50歲以上族群，但近年有年輕化趨勢，與飲食西化及不良生活型態密切相關，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等，都是重要危險因子。此外，肥胖、糖尿病、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹患大腸癌的風險。

陳昱廷指出，大腸癌在早期多半沒有明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步造成腸道阻塞，約有兩成患者會出現無法排氣、排便，甚至噁心、嘔吐及食慾不振等症狀，若延誤治療，恐引發腸穿孔、腹膜炎或敗血症，危及生命。

i-FOBT準確率高 可在無症狀時揪出病灶

在篩檢工具方面，過去常見的化學法糞便潛血檢查（g-FOBT），因無法分辨出血來源，容易受到飲食或上消化道出血影響，偽陽性機率較高。現今主流的免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT），則是透過特異性抗體偵測糞便中的血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶，也能偵測極微量出血，有助提高早期大腸癌與癌前病變的發現率。

陳昱廷表示，根據《加拿大醫學會雜誌》研究，i-FOBT的偵測率可高達96.4%，能在病人尚未出現明顯不適前，及早揪出潛藏的腸道病灶，爭取治療黃金期。

微創手術成主流 早期治療五年存活率逾九成

若在大腸鏡檢查中發現息肉並完整切除，即使病理結果為惡性，仍可依個別病況選擇密切追蹤或進一步治療；若已形成腫瘤，則需依腫瘤位置進行結腸切除手術。目前大腸癌手術多採腹腔鏡微創方式，只需一個約5公分的主要傷口，搭配1至2個小傷口即可完成，術後疼痛較輕、恢復也較快。

陳昱廷指出，手術時需保留腫瘤前後約3至5公分的安全距離，並清除周邊可能轉移的淋巴結，以降低復發風險。若能在早期接受標準治療，大腸癌病人的五年存活率可高達九成以上。

篩檢年齡下修至45歲 醫籲把握公費資源

陳昱廷提醒，國民健康署已將大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲，符合資格的民眾每兩年可免費接受一次免疫法糞便潛血檢查；若一等親有大腸癌病史，則可提前至40歲開始定期篩檢。

台北慈濟醫院副院長何景良也呼籲，大腸癌與現代生活型態高度相關，民眾除了善用公費篩檢資源，也應從飲食與生活習慣著手，增加蔬果與膳食纖維攝取、減少加工食品，搭配規律運動，才能真正做到「早期發現、早期治療」，為健康把關。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

