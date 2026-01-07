常吃「這5類食物」恐扼殺性慾！專家示警 瓶裝水也中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

飲食不只影響體重與心血管健康，也可能與生育力、荷爾蒙平衡與性功能表現有關。近年研究顯示，某些食物或食品包裝中常見的成分，可能透過影響荷爾蒙、血液循環或腸道狀態，間接影響性健康。「eatthis.com」整理幾類較常被討論的飲食因素，供讀者作為參考。

1、塑膠瓶裝水與BPA暴露

問題並非水本身，而是部分塑膠容器可能釋放的雙酚A（BPA）。BPA是一種環境荷爾蒙，研究發現其與生殖健康指標之間存在關聯。

廣告 廣告

．發表於《Fertility & Sterility》的研究指出，男性尿液中 BPA 濃度較高者，精子數量、濃度與活力可能較低。

．哈佛公共衛生學院研究顯示，體內 BPA 濃度較高的女性，其可用卵子數量較少。

▲建議：可選擇玻璃、不鏽鋼容器，減少一次性塑膠容器使用。

2、十字花科蔬菜與腸胃不適

抱子甘藍、花椰菜、青花菜與高麗菜等十字花科蔬菜，營養價值高，但部分人食用後容易出現腹脹或腸道產氣增加。原因在於：

．棉子糖（raffinose）無法被小腸消化，會在大腸中被細菌發酵產氣。

．含硫化合物可能讓氣味較明顯。

▲提醒：腸胃敏感者可調整攝取量、充分烹煮，或搭配其他易消化食材。

3、高鈉罐頭食品與血液循環

罐頭湯品與即食食品常含有較高鈉含量。長期高鈉飲食可能與血壓上升、血管功能下降有關，而血液循環狀態也會影響整體生理機能。

▲建議：選擇低鈉版本，或以新鮮食材自煮取代。

4、含溴化植物油（BVO）的汽水

部分國家過去曾在柑橘口味汽水中使用溴化植物油（BVO），屬於PBDEs類物質，與內分泌干擾有關。

．《Environmental Health Perspectives》研究指出，血中 PBDE 濃度較高的女性，受孕機率可能較低。

．BVO亦與皮膚與代謝問題相關。

▲現況說明：多數大廠已逐步淘汰BVO，但仍建議減少含糖汽水攝取。

5、大量黃豆製品的攝取

黃豆含有植物性雌激素（異黃酮），適量攝取對多數人並無問題，但高劑量或特定族群可能需留意。

．《Journal of Nutrition》研究顯示，高黃豆攝取量可能影響女性荷爾蒙平衡。

．哈佛研究指出，部分男性高頻攝取黃豆製品，可能與精子數下降相關。

▲建議：均衡飲食、多樣化蛋白質來源，避免單一食物長期大量攝取。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·威而鋼會提高性慾？醫揭用藥「4大誤解」 吃錯恐傷心臟、硬不起來

·愛愛後「聖人時間」男女都有！醫揭2大真相 恢復時間曝