常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險

便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。



因為製程差異 決定傷害程度



為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。

廣告 廣告

研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有即溶咖啡製程中常添加糖分與奶精，也會增加有害物質的累積。



改變飲食習慣 正確保護視力



台中童綜合醫院視網膜科楊啟蘭醫師指出，黃斑部位於視網膜中央，負責閱讀、辨識臉孔等精細視覺功能，而乾性黃斑部病變占所有病例約9成，初期症狀不明顯，隨著病程進展會出現視力模糊、直線扭曲變形、視野中央暗點等警訊，若惡化成濕性病變，可能在短短半年內造成法定失明。

預防黃斑性病變或惡化的策略，楊啟蘭醫師建議，從戒菸、控制血壓血脂，飲食上多攝取富含葉黃素與玉米黃質的深綠色蔬菜等著手，並適時補充維生素C、E和鋅等抗氧化營養素。若50歲以上且有家族病史的黃斑部病變高風險族群，應考慮減少或避免飲用即溶咖啡，改選新鮮研磨咖啡，或是深焙咖啡豆因烘焙時間較長，丙烯醯胺含量相對較低，是較佳的替代選擇。

楊啟蘭醫師提醒，一旦發現視力異常變化，務必盡快就醫檢查，因為視力受損往往無法完全恢復，及早發現才能有效治療並延緩病程。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

延伸閱讀：

·「這些視力變化」小心是黃斑部病變！醫示警 這1顏色看起來變淡注意

·「這1色太陽眼鏡」恐害黃斑部病變！醫示警 戴上睫毛會碰到鏡片也NG