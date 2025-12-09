常嗆到以為胃食道逆流！男檢查已肺癌3期 醫揭3身體求救信號

（示意圖非當事人／Pixabay）

胃食道逆流是現代人文明病之一，更是國人普遍會遇到的病痛。肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，有一名60多歲男病患長期受胃食道逆流困擾，近期卻出現嗆咳、聲音沙啞等不典型症狀，原以為只是老毛病發作，沒想到進一步檢查竟發現他罹患肺癌第三期。對此，錢政弘醫師提醒，民眾勿忽視3個身體求救信號，避免錯失黃金治療時機。

錢政弘醫師日前在臉書粉絲專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」案例分享，在5個月前有一名60多歲男患者，當時到門診就醫，主訴胃酸逆流、喉嚨灼熱，而且吃東西時「很容易嗆到」；雖然男病患有多年胃食道逆流病史，但錢政弘醫師注意到「容易嗆咳」並不尋常，使他提高警覺，替男病患安排胃鏡檢查。

檢查結果顯示，男患者確實有胃酸逆流引起的食道炎與幽門桿菌感染，但咽喉附近並無異常。男病患接受兩個星期藥物治療後，逆流症狀大幅改善，但患者仍偶爾嗆到；這情形讓錢政弘醫師感覺不對勁，因此建議男病患同步至耳鼻喉科檢查，避免忽略其他潛在問題。

又過了兩個星期，男患者症狀反而加劇，除了嗆咳，聲音開始沙啞，甚至覺得脖子緊繃。耳鼻喉科檢查發現左側聲帶麻痺，研判是控制聲帶活動的喉返神經遭到壓迫；男病患進一步轉診胸腔科後，最終才確診為肺癌第三期並伴隨頸部淋巴結轉移。

錢政弘醫師是在近期男病患回診追蹤幽門桿菌時才得知，目前男病患已完成三個月化療，先前困擾的咽喉不適已完全消失。回頭檢視病程才發現，「容易嗆到、聲音沙啞到頸部緊繃」，其實都不是胃食道逆流症狀，而是肺癌壓迫神經的求救信號。

最後錢政弘醫師用這個案例提醒大眾，胃食道逆流雖常見，但治療後仍有「單一特定症狀持續存在」或出現「吞嚥困難、嗆咳、聲音沙啞」等非典型表現，一定要提高警覺、跨科檢查。錢政弘醫師強調，及早發現才有機會掌握黃金治療時間，千萬不要用既定印象解讀所有不舒服。

