常在凌晨三點醒來影響睡眠？專家點出背後生理機制

不少人都有過這樣的經驗——明明早早入睡，卻在凌晨3點左右突然醒來，之後便難以再度入眠。根據< medicaldaily>的報導，睡眠醫學專家指出，「凌晨三點醒來」是相當常見的睡眠困擾之一，若頻繁發生，恐影響整體睡眠品質、白天精神狀態，甚至長期健康。

夜間醒來並非毫無原因，往往與壓力、荷爾蒙變化及睡眠週期的自然波動有關；特別是在進入較淺層睡眠階段時，身體對內在刺激變得更加敏感，容易被「喚醒」。

壓力過大，皮質醇提早上升

研究指出，壓力是導致凌晨早醒的主要因素之一。皮質醇是一種壓力荷爾蒙，正常情況下會在清晨逐漸上升，幫助人體自然醒來；但長期處於高壓或焦慮狀態時，皮質醇可能提前在凌晨三點左右升高，刺激神經系統，使人從睡眠中醒來。

美國國立衛生研究院（NIH）相關研究顯示，夜間皮質醇濃度過高，會使大腦過度警覺，增加夜醒的機率。

焦慮與荷爾蒙失衡，腎上腺素突升

除了皮質醇外，腎上腺素也是影響夜間醒來的重要因素。當焦慮在睡眠中啟動「戰或逃」反應時，腎上腺素突然分泌，可能讓人瞬間清醒。

醫師指出，甲狀腺功能異常、腎上腺疾病，或處於圍更年期、更年期的女性，更容易出現這類情況。哈佛醫學院研究也發現，雌激素與黃體素的波動，會干擾睡眠連續性，使夜間醒來的情況更常見。

血糖過低 身體啟動「警報機制」

睡眠期間若血糖下降過快，身體會釋放皮質醇與腎上腺素來維持能量平衡，這種內在的「警報反應」同樣可能導致人突然醒來。

專家提醒，晚餐攝取過多精製碳水化合物、睡前飲酒，或本身有胰島素阻抗、血糖調節問題的人，更容易在半夜因血糖波動而醒來，並伴隨心悸、煩躁或難以再入睡的感覺。

疾病與人生階段變化 睡眠更不穩

此外，甲狀腺疾病、代謝異常、腎上腺問題或更年期等人生階段的荷爾蒙變化，也可能影響體溫調節、心率與壓力荷爾蒙分泌，使身體誤判為「該醒來了」，進而反覆在凌晨三點醒來。

若夜間早醒已成常態，並伴隨白天疲勞、情緒低落或注意力不集中，建議尋求專業評估，找出根本原因，才能真正改善睡眠品質。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

