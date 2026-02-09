常在媒體上對台積電放話 美商務部長遭揭露和世紀淫魔艾普斯坦往來密切 議員要求盧特尼克下台

艾普斯坦的性犯罪文件顯示，盧特尼克與艾普斯坦之間往來比他先前披露的更為密切。（圖片來源／Howard Lutnick/x）

《CNBC》與《紐約時報》報導，美國肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）和加州民主黨眾議員加西亞（Robert Garcia）（眾議院監督委員會資深成員）呼籲，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭職下台。

近日有媒體披露，美國公開已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪文件顯示，盧特尼克與艾普斯坦之間往來比他先前披露的更為密切。

盧特尼克和艾普斯坦曾經是鄰居，往來密切

盧特尼克曾表示，他與艾普斯坦的「互動有限」，但文件顯示，他們最近一次合作是在2014年。《紐約時報》的一篇報導也發現，盧特尼克和艾普斯坦曾是紐約市的鄰居，兩人「經常」接觸。

盧特尼克此前曾在播客節目表示，他在2005年與艾普斯坦初次接觸後便斷絕與他的聯繫。但是川普政府今年1月30日公布的「艾普斯坦檔案」公佈的文件顯示，盧特尼克和艾普斯坦分別代表各自的有限責任公司簽署協議，這些公司於2012年12月28日同意收購一家現已倒閉的廣告技術公司Adfin的股份。

艾普斯坦和盧特尼克的簽名出現在合約的相鄰頁面上，艾普斯坦代表其名下的南方信託公司（Southern Trust Company, Inc.）簽名，至於盧特尼克代表一家名為CVAFH I的有限責任公司簽名，文件共列出9位股東。

盧特尼克曾是金融服務公司Cantor Fitzgerald的董事長，曾經是艾普斯坦的鄰居。他去年10月告訴《紐約郵報》，他和妻子艾莉森在2005年參觀艾普斯坦位於紐約的聯排別墅後，決定「我再也不會和那個令人作嘔的人待在同一個房間裡」。

國會兩黨議員批評盧特尼克一直說謊

然而，艾普斯坦和盧特尼克似乎仍然保持聯繫，電子郵件顯示，他們在2011年安排通話，還計劃一起喝酒。

電子郵件顯示，隔年，這對夫婦和4個孩子計劃前往艾普斯坦的島嶼小聖詹姆斯島。2012年12月24日，盧特尼克被邀請共進午餐。之後，艾普斯坦的助理代表艾普斯坦寫道：「」很高興見到你」。4天，他們簽署Adfin公司的協議。

基於檔案揭露以上的訊息，周日，兩名國會議員呼籲盧特尼克辭職，其中，肯塔基州共和黨眾議員馬西敦促盧特尼克辭職。馬西是推動《艾普斯坦檔案透明法案》的主要共和黨人，該法案強制要求公開艾普斯坦的檔案。

「他應該辭職，如果這些文件的內容可信，盧特尼克顯然去過那個島；他與艾普斯坦有生意往來，而這發生在艾普斯坦被定罪多年之後。」馬西在CNN的「內幕政治週日」節目中說道。

英國多位官員捲入艾普斯坦醜聞，相繼請辭

他進一步強調：「盧特尼克有很多事情需要解釋，但是實話實說，如果他要讓總統的日子好過些，應該直接辭職。」

眾議院監督委員會資深成員、加州民主黨眾議員加西亞(Robert Garcia)通樣呼籲盧特尼克辭職或者被開除。

「現在很明顯，商務部長盧特尼克對於他與艾普斯坦之間關係一直撒謊。他說2005年後與艾普斯坦沒有任何接觸，但我們現在知道他們曾有商業往來，盧特尼克必須辭職或被解僱。他必須回答我們的問題。」周日晚些時候，加西亞發表於社群媒體X網站的一篇文章寫道。

馬西(Massie)也指出，由於幾名英國官員出現在艾普斯坦檔案，因而請辭下台。英國首相施凱爾（Keir Starme）的幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）周日宣布辭職，因為是他推薦曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，曼德森最近被爆出出現在艾普斯坦檔案裡，已經退出執政工黨。

隨著數十位公眾人物的名字出現在司法部公佈的艾普斯坦文件裡，過去，盧特尼克與艾普斯坦之間生意往來，也受到越來越多的關注。

(原始連結)





