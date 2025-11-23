常壓性腦積水易誤診！醫：少數可逆轉的失智症需及早治療

腦積水是極其危險卻常被輕忽的致命神經系統疾病，多數人直到出現意識昏迷、視力喪失或智能退化才驚覺嚴重性。謝炳賢醫師分享預防成人腦積水的五大關鍵保命措施，呼籲民眾提高警覺。

謝炳賢醫師分享預防成人腦積水的五大關鍵保命措施，呼籲民眾提高警覺。（圖／謝炳賢醫師臉書）

陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師指出，避免頭部外傷與腦出血是預防腦積水的首要之道。創傷性腦積水最恐怖的後果是「進行性腦損傷與永久失能」。他特別提醒，初期頭部外傷後恢復良好，但數週後突然出現步態不穩、記憶力衰退、尿失禁等症狀，容易被誤認為老化或其他疾病而延誤診斷。嚴重者會在數月內從正常人變成失智臥床，就像被腦積水淹沒的大腦再也無法運作。

廣告 廣告

控制腦部腫瘤與及早治療是預防阻塞性腦積水的「生命線任務」。謝炳賢解釋，當腦瘤生長在腦室系統附近或壓迫腦脊髓液通道時，腦脊髓液會像被大壩攔住的河水一樣無法流動，造成急性梗阻性腦積水，腦壓在短時間內飆升到致命程度。

預防腦部感染與腦膜炎同樣至關重要。謝炳賢表示，當細菌、病毒或真菌侵犯腦膜造成腦膜炎或腦膿瘍時，發炎反應會像水泥一樣堵塞腦脊髓液循環通道，造成急性阻塞性腦積水，腦壓在數小時內飆升至致命程度。成人腦膜炎初期症狀可能被誤認為感冒或偏頭痛而延誤治療，從輕微頭痛發燒到意識昏迷，可能只需要24-48小時。

研究顯示，細菌性腦膜炎若延遲治療超過12小時，死亡率和嚴重後遺症風險暴增50%以上。（示意圖／Pixabay）

「研究顯示，細菌性腦膜炎若延遲治療超過12小時，死亡率和嚴重後遺症風險暴增50%以上。」謝炳賢強調，就像被感染堵住的排水系統，腦脊髓液無處可去，只能壓迫腦組織直到壞死。

腦中風後的腦積水預防是拯救殘存腦功能的終極防線。謝炳賢解釋，當大範圍腦梗塞或腦出血發生時，壞死的腦組織和血塊會堵塞腦脊髓液通道，造成「急性梗阻性腦積水」，讓原本就受創的大腦雪上加霜，腦壓在數天內急劇升高。

對於老年人，預防常壓性腦積水（Normal Pressure Hydrocephalus，NPH）是維持晚年生活品質的最後防線。謝炳賢指出，這種特殊類型的腦積水常發生在60歲以上老人，腦脊髓液逐漸累積但腦壓「測量起來正常」，卻會造成步態異常、尿失禁、失智三大症狀。

謝炳賢表示，NPH常被誤診為帕金森氏症或阿茲海默症，許多家屬以為「老了就是這樣」而放棄治療。（圖／Photo AC）

「令人心酸的是，NPH常被誤診為帕金森氏症或阿茲海默症，許多家屬以為『老了就是這樣』而放棄治療。」謝炳賢表示，NPH是少數可以透過手術逆轉的失智症，如果及早診斷並裝置引流管，患者可以從臥床失智恢復到生活自理，這是非常難得的治療機會。

謝炳賢強調，預防與早期診斷永遠勝於治療，腦組織一旦被壓迫壞死就無法再生，失去的功能將永遠失去。他呼籲民眾不要因為「應該沒那麼嚴重」、「可能會自己好」的僥倖心態而斷送了拯救大腦的唯一機會。

延伸閱讀

台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力

後悔定居台灣！外籍師嘆台人冷漠被動 職場上居高臨下

11月底運勢籤！2生肖財運爆發 屬豬「大凶」纏身