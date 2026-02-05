常如山涉性侵列被告 愛爾麗發聲「不實指控」將採相對應行動

愛爾麗國際醫療集團創辦人常如山，因涉嫌性侵1名愛戀的女子，被檢察官列為妨害性自主被告，諭知限制出境出海。呂志明攝



愛爾麗國際醫療集團創辦人常如山，因涉及一起性侵案挨告，台北地檢今(2/5)日以妨害性自主被告約談到案，諭知限制出境出海。對此，愛爾麗集團發出三點聲明，指稱告訴人提告的內容均屬不實指控，將採取相對應行動。

愛爾麗集團全文聲明如下：

茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。

愛爾麗集團聲明如上

愛爾麗集團

