常如山熱心公益 捐助榮民、偏鄉醫療

記者古可絜／綜合報導

愛爾麗集團總裁常如山多年投入公益不遺餘力，昨日為地震中受損的榮民公墓捐出120萬元並協助安置至忠靈祠，另捐贈交通車給偏鄉醫療單位，確保「醫療不中斷」；常如山以「視榮民為父」的情感與「做就做到底」的社會責任感，獲得地方與醫療團隊高度肯定。

日前，花蓮地震導致當地榮民公墓嚴重毀損，共有48具榮民骨骸暴露、散落。常如山獲悉後，第一時間捐出120萬元作為修復與重新安厝經費，並到場關心後續處理；同日亦前往偏鄉醫療單位，並捐贈1輛全新交通車，協助改善當地醫療後送與巡迴診療的運輸困境。

常如山表示，當地偏鄉醫療與運輸團隊是「第一代鏟子超人」，因為許多偏鄉道路崎嶇、落石頻仍，他們往往得「鏟路、挖障礙」，才能讓醫療車安全抵達。當地醫療院所指出，過去因車輛老舊，常出現延誤或無法即時送醫的情況，如今獲得新車，可大幅提升巡診與緊急運輸效率。

常如山（左2）捐贈全新交通車予偏鄉醫療單位，協助改善醫療後送。（愛爾麗集團提供）