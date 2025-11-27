常如山獲頒「蘋果愛美獎」公益大使獎 樂於手心向下喊感恩

【記者張家玲／台北報導】今日登場的「蘋果愛美獎」，在頒獎典禮尾聲，公布了年度特別獎頒發「公益大使獎」，給愛爾麗集團董事長常如山，他開心自頒獎人曾馨瑩手中接下獎盃，他說：「非常開心26年來從零開始，一步一腳印把工作扮演好，最開心的事就是手心向下。」

愛爾麗集團董事長常如山長年投身公益事業，除了多年來持續捐贈救護車，也幫助台中捷運隨機砍人傷者臉部重建。今年更在2025台北國際航太暨國防工業展，捐贈造價1400萬元、符合國際軍規的救生快艇，未來將投入離島的海上救援任務。此外常如山今年還成立了「愛爾麗永續公益基金會」，持續送愛到台灣每個需要的角落。

常如山致詞時表示，自己將公益作為終身事業，「要對得起愛爾麗70萬會員，還有幾千位團隊成員和家庭，這份榮耀來自大家，每次的捐贈我都感謝愛爾麗團隊，感謝這麼多會員讓愛爾麗在台灣社會有很好的發展」。

他最後感謝社會的栽培，「成功是大家給我的，希望有能力時多付出，拋磚引玉在每個角落，真正的成功是幫助更多人，能拿獎除了感恩還是感恩」。

常如山發表得獎感言時表示「最開心的事就是手心向下」。攝影中心攝

愛爾麗集團董事長常如山，投身公益事業有目共睹。攝影中心攝

