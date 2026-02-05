常如山遭控性侵出庭後限制出境 愛爾麗：不實指控！

醫美龍頭「愛爾麗國際醫療集團」總裁常如山遭控性侵，今（5）日上午前往北檢接受檢方訊問，訊後遭限制住居及出境、出海，愛爾麗集團也發聲明表示告訴人不實指控。

台北地檢署。（圖／資料畫面）

據了解，常如山遭一名女密友指控，去年某日晚間常如山在她台南住家門口，親吻、強拉衣服意圖性侵，因她大聲呼救才作罷，事後向刑事局報案提告放害性自主，北檢今傳喚常如山到案說明。

常如山上午9時許現身台北地檢署，他身穿白色外套面戴口罩，走進北檢實面對媒體提問不發一語，快步到法警室報到後進入法庭應訊，檢察官訊後依涉犯妨害性自主罪，諭知限制住居、出境、出海。

對此，愛爾麗集團發出3點聲明，強調告訴人提告為不實指控，將採取相對應行動，相信法律會釐清真相，同時因私務佔用公共資源向社會大眾致歉。

愛爾麗集團聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。

