常如山一天完成兩項暖心行動 捐120萬安置榮民公墓

【緯來新聞網】愛爾麗集團總裁常如山多年投入公益不遺餘力，今（18日）更在同一天完成兩項暖心行動，除了為地震中受損的榮民公墓捐出120萬元並協助安置至忠靈祠，也捐贈交通車給偏鄉醫療單位，確保「醫療不中斷」，他以「視榮民為父」的情感與「做就做到底」的社會責任感，獲得地方與醫療團隊高度肯定。

常如山董事長善心慨捐120萬元幫助榮民先骨安厝。（圖／愛爾麗提供）

日前某地發生地震，導致當地榮民公墓嚴重毀損，共有 48具榮民骨骸暴露、散落。消息傳出後，愛爾麗總裁常如山第一時間捐出 120萬元 作為修復與重新安厝經費，並親自到場關心後續處理。常如山在現場不捨表示：「我視榮民為父，他們為國家付出一生，不能讓他們的最後一哩路受到委屈。」在他的支持下，相關單位將骨骸遷至 忠靈祠，以最高規格重新安置，恢復應有尊榮。地方人士指出，這批榮民大多無後代，如今能在企業與社會力量協助下得到妥善安厝，「是給老英雄最好的告慰」。

48位榮民仙骨今入塔安厝花蓮忠靈祠。（圖／花蓮榮民服務處提供）

常如山也前往偏鄉醫療單位捐贈一輛全新交通車，協助改善當地醫療後送與巡迴診療的運輸困境。他在致詞時特別致敬偏鄉醫療與運輸團隊，稱他們是「第一代鏟子超人」——因為許多偏鄉道路崎嶇、落石頻仍，這些人往往要「鏟路、挖障礙」，才能讓醫療車安全抵達。常如山說：「只要交通不中斷，醫療就不會停。如果一台車能換來一整個村的安心，那就值得。」當地醫療院所表示，過去因車輛老舊，常出現延誤或無法即時送醫的情況，如今獲得新車，能大幅提升巡診與緊急運輸效率。

愛爾麗集團總裁常如山(左2)與總經理劉貞華(左1)一同參與捐贈儀式。（圖／愛爾麗提供）

此外，常如山多次公開強調，自己是榮民子弟，「榮民就是我們的國家根」。因此，他長年投入榮民照護、安厝修繕、反詐騙教育與偏鄉醫療等領域，形成愛爾麗公益的主軸。地方民眾表示，愛爾麗的公益並非一次性，而是「有需要就看到他」，這次一日兩公益更展現企業穩定而持續的社會影響力。

