常委盼內參民調決定新北市長人選 鄭麗文：有信心農曆年前產生人選

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新北市長選舉提名原地踏步，中常委林金結今在常會臨時提案，主張內參民調決定人選。但黨主席鄭麗文裁示，國民黨是有制度的政黨，要按照制度前進，並保證目前新北市協調順利，有信心農曆年前會產生人選。

鄭麗文信心喊話，新北市長選戰節奏一定追得上，能爭取勝選。

國民黨發宜人牛煦庭轉述，常委希望加速提名程序，盼中常會授權黨主席乾綱獨斷，但制度才能長久，大家還是希望國民黨是以制度為主的政黨，目前依制度程序照常進行。

