常常拉肚子、腸胃不舒服？醫師公開「腸道壞菌增生」3大原因、4指標自我檢測腸道健康





摘要：腸胃不舒服或腹瀉不必然代表腸道壞菌增加。腸道菌相需維持平衡，益生菌能保護腸黏膜、提升免疫力，但效果因人而異。醫師說明，要判斷腸道狀況，可觀察糞便的顏色、形狀、粗細，以及排便時是否伴隨不適。

許多人腸胃一不舒服、容易拉肚子，就懷疑是「腸道壞菌太多」。但其實腸道菌相相當複雜，腹瀉並不一定和壞菌直接相關，背後可能還有其他原因。振興醫院大腸直腸外科黃任嫻主任提醒，了解腸道菌的組成、益生菌如何發揮作用，以及如何從糞便觀察腸道狀況，有助於更準確掌握自己的消化健康。

腸道菌是什麼？腸道內的所有微生物群

振興醫院大腸直腸外科黃任嫻主任說明，「腸道菌」泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物。它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。

益生菌好處超多！保護腸黏膜、提升免疫力

有一些腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為「益生菌」。

常見的益生菌種包含：

乳酸桿菌

比菲德氏菌

嗜熱鏈球菌

酵母菌

適當補充可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。但由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，所以服用益生菌是否具備療效須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，故一般民眾購買時，應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。

延伸閱讀：從失眠到三高，竟是腸道菌相惹禍？益生菌權威教你如何「選對益生菌菌株」平衡腸道菌相

腸道菌分布在哪裡？醫：大腸才是主要基地

黃任嫻主任說明，腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。然而，由於小腸內食物經過時間短，並且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長。相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。

延伸閱讀：腸躁症10大QA：腸躁症可以吃益生菌嗎？腸躁症會自己好嗎？一次解析

感染、黏膜發炎、抗生素濫用都可能產生腸道壞菌

腸道壞菌的增生可能由以下原因引起：

感染：食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。

發炎損傷：自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。

抗生素濫用：過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

從糞便「顏色、粗細」判斷腸道健康

排便頻率一天一次到三天一次都屬正常，重點不在次數，而是觀察糞便的顏色、形狀、粗細，以及排便時是否伴隨不適。

黑便：可能與胃潰瘍等上消化道出血有關。

暗紅色糊狀便：需留意腸道發炎或出血。

黃色但夾帶血塊：常見於痔瘡出血。

便細如筆、排不乾淨、伴隨黏液血絲（持續數週）：需提高警覺，可能與腸癌相關。

顏色正常但一週至少一天便秘或腹瀉，伴腹絞痛持續超過三個月：可能是大腸激躁症。

建議民眾發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

延伸閱讀：比起健康檢查，更該每天觀察「糞便」！日本管理營養師教你：用「五色飲食法」為身體排毒

資料來源：振興醫院提供

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙



