常手腳冰冷怎麼補？中醫師大讚「4種飲品」超有感 這1種人絕對不能吃補

轉眼一年將盡，夏天越來越熱的台灣也終於進入轉寒的時候。冬季氣溫開始降低，身體的血管因為熱脹冷縮會隨著低溫收縮，導致手腳末端的血液無法正常足夠的供給，在血流量減少、血液循環減慢的情況下，手腳就會出現冰冷的狀況。若有長期末端循環不佳導致手腳冰冷的情形，也需要提防是因為心血管的疾病所造成，此時也會常見胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀伴隨發生，若有這些症狀發生務必要儘早就醫。

中醫觀點看手腳冰冷

中醫師郭訓宏表示，以中醫角度來說，手腳冰冷在中醫屬於「厥症」的範疇。在《黃帝內經素問．厥論》中，分類說明了寒厥、熱厥、以及六經厥證的症狀。由於中文有一字多義的情形，在後代醫家的醫書中，厥症亦代表了昏厥昏倒，以及氣機逆亂所造成的相關症狀。

有些手腳冰冷的患者在一進診間後，常常迫不及待的問到：「醫師，我是不是冷底的？」通常虛寒體質的人，除了手腳冰冷之外，膚色也較白，從小容易有呼吸道的症狀，如氣喘、鼻塞、流鼻水等，腸胃的吸收也不佳，因此大都體格偏瘦弱。虛寒體質的人，若營養攝取不均，也易伴有血虛的症狀，此時除了手腳冰冷之外，甚至還會有麻木的感覺。這兩類體質的人適合在冬季適量進補，能夠有效改善冬日手腳冰冷的不適。

另一種常見手腳冰冷的患者，卻與虛寒體質無關。在《傷寒論．少陰病篇》第288條：「少陰病四逆，其人或咳⋯⋯」其中的「四逆」便是指四肢厥逆、逆冷，也就是手足不溫。此種類型的病人常因情緒壓力過大，導致於肝氣鬱滯無法通達到四肢，此時患者會覺得身體胸腹是熱的，但是手腳卻是冷的。與虛寒體質相反的是，這種類型的手腳冰冷絕對不能吃補，否則在氣不通暢的狀況下貿然進補，只是像在火上加油，讓人火冒三丈更加火大。

依體質挑選合適的中藥茶湯飲

若無法分清自己屬於什麼體質，除了找專業合格的中醫師進行體質調理外，也可讓中醫師為你分辨體質類型。以下的茶飲藥膳，在冬日手腳冰冷時，可依照自己的體質類型在家裡飲用。若是濕熱、陰虛易上火體質，則不適合在冬季過度進補。

寒性體質：黑糖薑母茶

血虛體質：當歸羊肉湯

平性體質：桂圓紅棗茶

肝氣鬱型：佛手玫瑰飲 （佛手4錢、玫瑰花1錢）

另外，在冷颼颼的天氣，讓小腿肚以下泡在熱水中，也是促進身體氣血循環的好方法，若再搭配活血行氣的足浴包(肝陽上亢類型的高血壓患者不宜)，通常會推薦含有艾葉、乾薑、赤芍、桑枝等中藥材配方，更能讓你手腳暖呼呼的度過寒冬。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

