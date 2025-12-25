常搭計程車快下載這APP！ 網狂推「上車先掃駕駛登記證」自保

網狂推「警政服務」APP，上車先掃駕駛執業登記證。（示意圖／大都會車隊官網）

近日因發生隨機殺人案事件，引發不少民眾感到沒安全感。就有網友在社群平台Threads分享搭乘計程車時的自保小技巧，就是使用內政部警政署APP「警政服務」內的「守護安全」功能，貼文曝光後吸引不少網友關注與轉傳。

有名女網友發文表示，自己常搭Uber或計程車，因此特別推薦警政署推出的「警政服務」APP，手機不分iOS或Android系統都能下載。「警政服務」APP提供電話和視訊報案連結、收聽警廣、治安（失竊車輛查詢、守護安全、通緝犯查詢平台）、交通（違規拖吊、即時路況查詢、事故資料申請）、服務（警察刑事紀錄證明書申辦、拾得遺失物查詢)、165反詐騙專區及其他如推播訊息、臉書等共39項服務項目，便利民眾報案、申辦服務及查詢資訊。

原PO提到，APP內有個「守護安全」功能，其可以在搭車時即時定位並連線回傳，一定要開啟；同時，還能掃描計程車駕駛人的執業登記證QR Code，確認司機身分；APP內也能透過即時地圖查看目前所在地，若遇到狀況，還能直接視訊或撥打110報案。

另一名網友也特別提醒，下載「警政服務」APP後，要先到點選「使用攻略」，並確切完成使用者認證，才能使用「守護安全」功能。

對此，不少網友在留言區力挺這項功能，「深夜搭車真的很需要這個」、「多一層保護」、「多一層保護」、「超級重要！擴！有搭計程車需求的趕緊下載APP」、「在做這些事之前，請先確認手機是有足夠電量的，不然還沒來得及用，直接沒電就白搭了」、「多一層保護」、「拜託各位美女們注意一下」。

另外，警政署還有推出「110視訊報案」APP， 除了可以視訊報案外，也可以無聲報案。當在危急情況無法發出聲音時，能夠以簡訊報案範例或是打字與受理人員對談，受理人員便可立即派遣線上巡邏警力前往，即時保護民眾的人身安全。

警政署推出的「警政服務」APP。（圖／新北市政府警察局）

