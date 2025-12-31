<常春月刊>1月號搶先看--健康減壓年，身心喘口氣

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

告別忙碌與焦慮的舊年，迎接嶄新的健康新生活。現代人長期處於高壓環境，肩頸痠痛、失眠、焦慮、暴飲暴食，都是身體在求救，新的一年，讓我們學會「減壓」不是偷懶，而是一種自我照顧，從身體放鬆、心理調節，到生活節奏的調整，打造屬於自己的健康減壓年。

<導言>壓力，身體真的感受得到

短期壓力能讓身體進入待命狀態，提高反應速度；但若壓力長期存在，皮質醇持續過高，反而會對免疫系統、代謝功能到心理情緒都造成負擔。

< PART1>動一動，把壓力排出體外

長時間久坐、壓力大，讓身體緊繃、代謝變慢，運動不只是為了減重，更是最自然的「減壓藥」，當身體動起來，會釋放令人愉悅的多巴胺與內啡肽，幫助穩定情緒、改善睡眠。請醫師建議，忙碌上班族、銀髮族…，該如何有效舒緩壓力、幫助放鬆身心。

<PART2>學會情緒排毒，心情不再被綁架

教你辨識「假放鬆」與「真休息」有何不同，透過減壓筆記練習，每天寫下3件感恩小事；另外，也可以練習正念呼吸，讓焦慮的心重新歸位，就能把壞情緒排出體內，每天都有好心情。

<PART3>從餐桌開始，吃出穩定情緒

包括維生素B群、鎂、色胺酸等萬用抗壓營養素，都是營養師建議可適量補充的；好心情食物Top 5排行榜介紹，同時也教你怎麼吃，可以恰到好處。另外，也會探討少喝手搖、多喝水，以及咖啡因與壓力的微妙關係。

<PART4> 打造「不焦慮的一年」行動計畫

減壓不是逃避，而是選擇讓生活更健康，面對資訊如潮水般湧來，要做到不焦慮有可能嗎？或許從兩件看似簡單的事，能為生活帶來新解方，每天早睡30分鐘、曬太陽 15分鐘。

（本文摘自<常春月刊>513期、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

