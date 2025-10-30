<常春月刊>11月號搶先看:關注血糖護健康！掌握醣化血色素標準，遠離糖尿病風險
11月14日是世界糖尿病日，全球已有超過5億人受糖尿病影響，台灣成人盛行率約12%，亞洲地區的患者人數更呈快速上升趨勢。糖尿病早期症狀往往不明顯，但長期高血糖可能對心血管、腎臟及神經造成不可逆的損害。除了藥物治療外，均衡飲食、規律運動與心理健康管理同樣關鍵，能有效控制血糖並提升生活品質。此外，本專題也將介紹第一型糖尿病，提醒家長與年輕族群及早認識、重視預防與早期警訊。
<導言>糖尿病趨勢與未來風險
糖尿病雖然無法完全根治，但透過健康飲食、規律運動、體重控制與藥物治療，是可以被穩定控制、延緩併發症發生的慢性疾病。
<PART1>血糖飆升早期警訊
糖尿病的成因包括遺傳、肥胖、飲食不均衡、缺乏運動與慢性壓力等。常見症狀包括頻尿、口渴、體重異常變化與疲倦感，但早期多無明顯症狀，因此「沉默殺手」之稱。
<PART２>最實用控糖10招
控制血糖除了藥物治療，飲食與運動同樣重要。建議均衡飲食、少糖少油、多攝取蔬果及全穀類，每週至少150分鐘中等強度運動，並建立定期血糖檢測習慣。
<PART３>資深糖友控糖秘訣大公開
當張坤來看到報告上觸目驚心的數字，空腹血糖高達250mg／dL時，他整個人愣住了，腦中瞬間一片空白。雖然隱約知道情況不妙，但他怎麼也不願相信這是真的，於是又跑去第二家檢驗所重做一次檢查，然而結果卻一樣，他罹患了糖尿病。
<part4>血糖值飆破千，第一型糖尿病惹禍
第一型糖尿病最常見的發病年齡，是在青春期前後，以10至14歲最為常見，占糖尿病的5-10%，任何年齡都可能發病，大多數在30歲以前診斷出來。
.糖胖症治療新趨勢：早期介入＋體重管理，突破單純控血糖限制
.沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「4大隱藏炸彈」 番茄醬、醬油膏中鏢
