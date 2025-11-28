<常春月刊>12月號搶先看!!年終健康大盤點，為來年健康加分

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

歲末年終，不僅是回顧過去一年的時刻，也是檢視自身健康的最佳時機，把握年底這段時間，全面檢視身體狀況，讓健康不留隱患，從血壓、血脂、血糖等基本指標，到體脂、肌肉量、骨質密度，再到心血管、肝腎功能的詳細檢測，全面了解自己的健康藍圖，才能為新的一年訂下更實際的健康目標。

<導言>歲末健康總體檢

每到了年底，家家戶戶都要大掃除，不只清理家裡的廢棄物，更要檢視身體！全面健康檢查，掌握自己的風險，才能提前預防慢性疾病、骨鬆和癌症等問題，當然也別忽略心理健康的重要性。

< PART1>三高慢性病，奪命數超越癌症

台灣人死於「三高」慢性病的人數，已經超越癌症，其中，又以高血脂的初期症狀因為不明顯，被視為最大的隱形殺手，根據調查數字顯示，20歲以上國人的高血脂盛行率高達3成，影響所及，進一步罹患心血管疾病風險大增。

<PART2> 強健骨骼肌，防行動失守

透過骨密度與肌肉量檢測，可以及早了解自身骨骼與肌肉健康狀況，及時採取補鈣、運動或營養干預，降低受傷風險，維持日常生活自理能力與行動力，讓年老之後的生活更加安全與自在。

<PART3>早期篩檢，降低癌症風險

許多癌症在早期往往沒有明顯症狀，若等到出現不適再就醫，治療難度與風險都會增加。透過篩檢掌握身體狀況，配合健康生活方式，不僅能降低癌症發生與惡化風險，也能讓自己和家人更安心，守護長期健康與生活品質。

<PART4> 舒壓調情緒，身心都健康

慢性壓力就像一台長時間被迫超載運作的機器，運轉久了自然會損耗、甚至故障，最終造成身心健康深遠且廣泛的負面影響，包括：情緒不穩、睡眠變差、免疫力下降，甚至影響日常生活與工作表現；如果不及早處理，健康遲早會亮起紅燈。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

