<常春月刊>2月號搶先報:迎接春光也要顧免疫力：春季養身 4 重點，找回一整季元氣

春天到了，氣溫一冷一熱，花粉、灰塵也來報到，是不是總覺得容易打噴嚏、喉嚨癢，整天沒什麼力氣？別小看這些換季症狀，其實都是身體在提醒你：免疫力需要加油了！要迎接充滿活力的春天，只需掌握幾個日常小習慣，就能幫助身體建立防護力。本期專題，帶你從飲食、運動、生活作息到心理調養，輕鬆學會春季免疫力升級法，讓你迎接春光燦爛，也迎來元氣滿滿的一整季。

提升身體防禦力

春天氣候多變，忽冷忽熱，容易造成身體的防禦力下降，春季常見的免疫力下降症狀，如易感冒、疲倦、過敏加重，此外，還有哪些狀況容易在春天發作?如何透過生活作息、保暖與調整生活節奏，來維持免疫力。

吃出一整季元氣

適合春天的飲食搭配，如富含維生素 C、鋅、抗氧化物的食材；春季常見養生食材：菇類、綠葉蔬菜、山藥、當季水果；避免高鹽、高油與加工食品，減少身體發炎負擔。

運動強化免疫力

適度運動可提升自然殺手細胞活性，增強免疫功能，說明春天戶外運動的好處，例如曬太陽補充維生素 D、呼吸新鮮空氣；同時說明生活作息規律的重要性，睡眠充足才能讓免疫系統運作順暢。

紓解壓力不憂鬱

壓力、焦慮會抑制免疫系統，影響抗病毒能力；春季心情波動、憂鬱或過敏反應增加的心理原因；緩解壓力的日常方法：深呼吸、冥想、音樂療法或親近自然。

