常春藤名校布朗大學爆校園槍擊！釀2死9傷 槍手仍在逃

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）於當地時間13日下午發生嚴重校園槍擊事件，地點位於工程學院與物理系所在的貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley）附近。普羅維登斯市長斯麥利（Brett Smiley）證實，目前已造成至少2人死亡、9人受傷，傷者送醫救治中，生命跡象穩定，但行凶槍手仍未落網，警方持續在校園與周邊地區搜索。

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）於當地時間13日下午發生嚴重校園槍擊事件，已造成2死9傷。（圖／美聯社）

布朗大學校方第一時間發布緊急警報，要求學生與教職員就地避難、鎖好門窗並保持通訊靜音。校方一度通報嫌犯已遭拘留，隨後更正表示情況尚未解除，並在稍晚再度通報校園東側疑似傳出槍響。事發時正值期末考期間，該棟大樓內正在進行工程相關考試，校園氣氛一度陷入高度緊張。

警方與急救人員迅速進駐現場，周邊道路封鎖，當地新聞台WPRI目擊人行道上留有血跡與遺留物品。美國總統川普（Donald Trump）已聽取簡報，並向受害者及家屬致意。地方官員與校友代表亦表達哀悼，呼籲民眾保持警覺。此案再度引發美國校園安全與槍枝管制的關注，相關案情仍待警方進一步釐清。

非營利組織「槍支暴力檔案」（GVA，Gun Violence Archive）定義，大規模槍擊案指的是，除了槍擊者外，整起案件造成至少4人傷亡。「德國之聲」（DW）報導，美國大規模槍擊案遠比其他已開發國家更頻繁。根據「槍支暴力檔案」紀錄，美國今年已經有389起大規模槍擊案，而去年共計500多起。

